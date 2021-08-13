Скандал із обіймами з росіянкою: атлетка Магучіх підтвердила вірність Збройним Силам.

 

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх засвідчила свою вірність Збройним Силам України і висловила подяку воїнству на лінії фронту за можливість займатися спортом. 19-літня Магучіх здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Після оголошення результатів вона обійнялася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, чемпіонкою Олімпіади.

 

 

"Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що відбулось. Виступити на Олімпіаді – мрія і сенс всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя мрія збулась! Мені підкорилась не тільки висота, а й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ", – написала Магучіх на своїй сторінці у Facebook. Це її перша заява з моменту спалаху скандалу.

 

Магучіх нагадала, що вона із 2017 року репрезентує Україну на міжнародному рівні. Атлетка пишається тим, що підіймає наш прапор і співає гімн. 

 

"Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватись, жити мирним життям! Я вірна Україні. Розумію, що відбулось. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все", – заявила Ярослава. 

 

Спортсменка додала, що історія з Олімпіади – це досвід, який зробить її сильнішою.

 

Скандальне фото, котре затьмарило виступ Магучіх на Олімпіаді

 

Після прибуття до Києва Ярослава Магучіх зустрілася із заступницею міністра оборони України Ганною Маляр.

 

"Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні", – прокоментувала Маляр у Facebook.

 

Заступниця міністра нагадала, що принципи публічного спілкування в ЗСУ визначає доктрина. Цей документ зазначає, що відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця. А "кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави". Натомість дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, які призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими.

 

"Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні, повідомляю – недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з доктриною публічного спілкування МОУ", – резюмувала Маляр.

 

13.08.2021

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