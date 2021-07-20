У центрі Львова обвалилася стіна будинку: загинув молодий чоловік.

У Львові на вулиці Руській, 8, напередодні, 19 липня, обвалилась стіна будинку. Згодом з-під завалів дістали тіло хлопця, який виконував роботи перфоратором, повідомили в Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

«19 липня о 16:39 відбулось руйнування стіни нежитлового будинку на вул. Руській, 8. Під завалами було виявлено тіло чоловіка. Пожежно-рятувальні підрозділи проводять розбір зруйнованих конструкцій», – зазначили у ДСНС.

У флігелі на першому поверсі була житлова квартира, в якій власники не проживали вже тривалий час. Внаслідок обвалу зруйнувалося перекриття горища та частина стіни, яку молодий робітник обробляв перфоратором. Внаслідок обвалу він загинув, повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Будівля у приватній власності. Будівельні роботи розпочаті без відповідної технічної документації та дозволів. Поліція проводить слідчі дії», – зазначив Андрій Москаленко.

Голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля також підтвердив, що жодних дозволів на проведення ремонтних робіт у будівлі Львівська міська рада не видавала.

Сусіди розповіли, що власники згадуваної квартири мешкали у ній до 2014 року. Вони проводили реконструкцію приміщення.

За інформацією керівниці управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілії Онищенко, одноповерхову прибудову до будинку на вул. Руській, 8, прибудував у 1878 році тодішній власник. Сучасний власник, за її словами, мав намір надбудувати над нею ще два поверхи. У 2015 році він виготовив відповідну проєктну документацію, яка, однак, не отримала позитивних висновків в управлінні охорони історичного середовища.

«Обвал межового муру, що стався вчора, спричинений ремонтними роботами, які проводив власник офіцини без належних технічних висновків про стан будівлі та межового муру. Мур, якому може бути понад 300 років, поховав під собою людину. Мур можна відбудувати, а молодого хлопця не повернеш. Люди часом роблять нерозважливі вчинки, однак людське життя цінніше від мурів! Співчуття рідним юнака», – зазначила у дописі на своїй facebook-сторінці Лілія Онищенко.

У поліції повідомили, що загиблий – 17-річний хлопець зі Стрийського району Львівщини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки під час виконання робіт.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/MVS.LVIV