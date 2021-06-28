У Львові під час півмарафону помер 23-річний бігун.

Під час подолання дистанції у 21 км на «Львівському півмарафоні - 2021» стався летальний випадок. 23-річний бігун помер за 200 метрів до фінішу. Змагання зупинили. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть», – написав міський голова Андрій Садовий на своїй facebook-сторінці.

Загиблий бігун, чиє ім’я не розголошують, не був аматором – він неодноразово брав участь у змаганнях з бігу та хотів покращити особистий результат на згадуваній дистанції.

«Ми подивилися статистику його стартів: він брав участь у нашому Київському півмарафоні у 2019 році і пробіг його за 1 годину 54 хвилини. Він планував покращити свій результат у Львівському півмарафоні і фінішувати за 1 годину 45 хвилин. Ми подивились його результати на 15 кілометрів – цю дистанцію він подолав за годину і 15 хвилин. Тобто він дійсно біг швидко», – повідомив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

За інформацією організаторів забігу, Мальтійська служба одразу оперативно почала проводити реанімаційні заходи. Через 5 хвилин прибула швидка допомога, яка також продовжила надавати невідкладну допомогу. Годину проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, чоловіка врятувати не вдалось.

Точної причини смерті молодого чоловіка поки не назвали. Організатори запевнили, що рідним хлопця нададуть фінансову допомогу, оскільки усі учасники забігу – застраховані.

Запзначимо, у неділю, 27 червня, у центрі Львова проходив 6-й Молокія Львівський півмарафон 2021. Цього року у заході взяли участь приблизно 2500 учасників. Цей півмарафон у Львові – другий етап Бігової Ліги Українських Мейджорів від Run Ukraine.

Фото city-adm.lviv.ua