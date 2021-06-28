У Львові під час півмарафону помер 23-річний бігун.

 

Під час подолання дистанції у 21 км на «Львівському півмарафоні - 2021» стався летальний випадок. 23-річний бігун помер за 200 метрів до фінішу. Змагання зупинили. Про це повідомили у Львівській міській раді.

 

 

«Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть», – написав міський голова Андрій Садовий на своїй facebook-сторінці.

 

Загиблий бігун, чиє ім’я не розголошують, не був аматором – він неодноразово брав участь у змаганнях з бігу та хотів покращити особистий результат на згадуваній дистанції.

 

 

«Ми подивилися статистику його стартів: він брав участь у нашому Київському півмарафоні у 2019 році і пробіг його за 1 годину 54 хвилини. Він планував покращити свій результат у Львівському півмарафоні і фінішувати за 1 годину 45 хвилин. Ми подивились його результати на 15 кілометрів – цю дистанцію він подолав за годину і 15 хвилин. Тобто він дійсно біг швидко», – повідомив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

 

 

За інформацією організаторів забігу, Мальтійська служба одразу оперативно почала проводити реанімаційні заходи. Через 5 хвилин прибула швидка допомога, яка також продовжила надавати невідкладну допомогу. Годину проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, чоловіка врятувати не вдалось.

 

 

Точної причини смерті молодого чоловіка поки не назвали. Організатори запевнили, що рідним хлопця нададуть фінансову допомогу, оскільки усі учасники забігу – застраховані.

 

Запзначимо, у неділю, 27 червня, у центрі Львова проходив 6-й Молокія Львівський півмарафон 2021. Цього року у заході взяли участь приблизно 2500 учасників. Цей півмарафон у Львові – другий етап Бігової Ліги Українських Мейджорів від Run Ukraine.

 

Фото city-adm.lviv.ua

28.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Папа Іван Павло ІІ любив Бога і через цю любов любив українців
кир Борис ҐУДЗЯК
Ніколи стільки українців не збиралися разом, як тоді на іподромі у Львові. Революція Гідності і Помаранчевий Майдан мають витоки у цьому візиті.
27.06.21 | | Галичина
Юрій Сінгалевич, великий бард і митець
Любов Волошин
За своє трагічно коротке життя він зумів увійти в історію української культури як талановитий художник, подвижник відродження кобзарства
26.06.21 | | Минуле
Шухляда літа
Назарій Заноз
Старших людей називають «літніми», але йдеться не про багато літ, а про ті літниська мрій, в котрих марення відпочивали, заки не зниділи й не зогнили
25.06.21 | | Дискурси
Митрополичі сади: територія єпископів і громадський простір
Щоби розпочати формування громадського простору в нижній частині Митрополичих садів, УГКЦ чекає рішення суду щодо претензій на цю землю з боку Концерну РРТ. Верхня ж частина саду вже повністю загосподарьована.
25.06.21 | | Галичина
Неможливо обманути старіння і смерть
Дослідники запропонували нове розуміння гіпотези, згідно з якою кожен вид старіє своїм власним зафіксованим темпом.
24.06.21 | | Наука
Про крихітну свічечку літери Ї
Олександр Ірванець
Саме через “ї”, а не через “є” має писатися українською те слово, яке мовою американською починається на “f”
24.06.21 | | Дискурси
Слідами лемків
Христина Дубницька та Тарас Гакавчин
Відбулася друга пошукова експедиція "Вирію", що фіксувала спадщину українців, які мешкали на теренах сучасної південно-східної Польщі. ФОТОРЕПОРТАЖ
24.06.21 | | Галичина
Бажана площина
Тема, яка об’єднала три роботи на виставці — це анексія Криму, розказана через особисті спогади, сконструйовану оповідь та бажання заволодіти площиною — чи то територією, чи то картиною.
23.06.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.