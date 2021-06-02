На Львівщині під час екскурсії на водоспад Кам’янка загинув шестикласник.

Сьогодні, 2 червня, під час шкільної екскурсії на водоспад Кам'янка у Національному природному парку «Сколівські Бескиди» загинув 12-річний хлопчик. Учень шостого класу однієї з львівських шкіл зірвався з висоти, коли намагався зробити селфі біля водоспаду. Дитина отримала травму, несумісну з життям, лікарі не змогли її врятувати, повідомила пресслужба Львівської міської ради.





Міський голова Львова висловив співчуття рідним хлопчика від громади міста.



«Щирі співчуття рідним хлопчика, який загинув сьогодні. Під час екскурсії до с. Кам’янка учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям.

Громада висловлює щирі співчуття рідним. Сумуємо разом з вами», – написав Андрій Садовий на своїй facebook-сторінці.



В управлінні ДСНС у Львівській області повідомили, що інформацію про нещасний випадок отримали близько 12:00. На місце події негайно скерували бригаду рятувальників зі Сколе.



Як з’ясувалось на місці події, дитина, перебуваючи біля водоспаду, послизнулася, впала і опинилась під водою, де, ймовірно, зачепилася ногою за коріння дерев.

«Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, вивільнили та за допомогою рятувальних мотузок витягнули на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть. Хлопчик 2009 року народження, житель м. Львова», – йдеться у повідомленні.

В управлінні освіти Львівської міськради заявили, що створять комісію для розслідування трагедії.



За інформацією керівниці управління освіти ЛМР Зоряни Довганик, школярів під час екскурсії супроводжували троє вчителів та двоє батьків.

«Як нам стало відомо, хлопчик надто близько підійшов до води, була швидка течія, він послизнувся і впав у воду. На місці проводили реанімаційні заходи як педагоги, що поїхали з дітьми на екскурсію, так і медики, адже була викликана карета швидкої допомоги. На жаль, врятувати життя дитини не вдалося», – повідомила Зоряна Довганик.

За її інформацією, класний керівник, який супроводжував дітей, отримав серцевий напад, тому перебуває зараз у лікарні в Сколе. Учитель, який рятував життя дитині, наковтався води та отримав переохолодження, тому також доставлений до лікарні у Сколе.

За даними місцевого видання Zaxid.net, нещасний випадок стався з учнем львівської школи №82. На екскурсії перебували 44 дитини та п'ятеро дорослих – троє вчителів і двоє батьків. За словами очевидців, один із хлопчиків зірвався зі слизького каміння під час спроби сфотографувати себе на тлі водоспаду.

Директор заповідника «Сколівські Бескиди» Василь Приндак сказав, що небезпечні ділянки водоспаду огороджені.

«Там є і попереджувальні таблички, щоб туди ніхто не залазив, є і огородження, нижче якого не можна спускатися. Хлопець переліз його і став на камінь, який є дуже слизький, і послизнувся. Дитина по камені з’їхала в русло водоспаду, люди, які були поруч, не могли туди дістатися», – розповів він.

Фото lv.dsns.gov.ua