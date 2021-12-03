Нині зранку в Ратуші помер директор Будинку вчених.

 

Сьогодні уранці, 3 грудня, у Львівській міськраді раптово помер директор львівського Будинку вчених Роман Славітич, який прийшов з візитом до першого заступника міського голови. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

 

 

«Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце – медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години часу боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось», – зазначено у повідомленні.

 

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що зустріч була призначена сьогодні на 8:00.

 

 

«Сталася біда. Вчора ввечері директор Будинку вчених зателефонував до мене і попросив про зустріч. Ми домовились зустрітись сьогодні о 8 ранку. Пан Роман прийшов трохи швидше, сів за стіл. Моя колега помітила, що він не дуже добре виглядає і запропонувала склянку води. Але він одразу знепритомнів. Працівники викликали швидку і почали надавати першу допомогу. – повідомив Андрій Москаленко – Коли я прийшов, почав допомагати колезі. Одразу після цього приїхала швидка. Медики годину намагались врятувати життя, але, на жаль, пан Роман помер. Мені зараз трохи складно говорити про це. Прошу зрозуміти стан і дати час. Щирі співчуття усім рідним та близьким пана Романа».

 

Зазначимо, Роману Славітичу було 75 років. Львівська міськрада висловила співчуття рідним та близьким Романа Славітича.

 

 

Нещодавно львівський Будинок вчених опинився в центрі публічного скандалу через вечірку інста-блогерів у День пам'яті жертв Голодоморів. Після цього дирекцію Будинку вчених зобов'язали спершу припинити діяльність через порушення вимог червоної зони карантину, а потім - заборонили здавати в оренду приміщення у пам'ятні дати.

 

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