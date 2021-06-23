У Тернополі під час земляних робіт загинув робітник.

У Тернополі напередодні, 22 травня, на вул. Протасевича внаслідок обвалу ґрунту під час земляних робіт у траншеї загинув робітник. Про це повідомили у Головному управлінні надзвичайних ситуацій Тернопільської області.

Рятувальники о 14:30 отримали повідомлення, що на вул. Протасевича під час земляних робіт для прокладання труб у траншеї завглибшки близько 3 м стався обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало двох працівників.

Потерпілого, який не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї та передали медикам. Працівники «швидкої» намагалися реанімувати його, однак зусилля не дали очікуваного результату — чоловік загинув.

Другого потерпілого вдалося врятувати. Його доставили у Тернопільську університетську лікарню. 44-річного чоловіка обстежили хірурги та ортопед, провели УЗД та всі аналізи. Медики виявили закриту травму грудної клітки і переломи 3-го, 4-го ребер. Чоловік лікуватиметься амбулаторно, повідомила речниця обласної університетської лікарні Ірина Кошіль.

Поліція розслідує цю справу за статтею 115 з приміткою "нещасний випадок". Завтра почне працювати комісія при управлінні Держпраці, до якої ввійдуть працівники охорони праці, представники підприємства та міської влади для встановлення причин загибелі робітника. На це у них є 15 днів.

Зазначимо, це уже другий подібний інцидент у Тернополі в червні: минулого тижня з-під завалів у траншеї витягали робітника на вул. С. Бандери. На щастя, він вижив.

Фото tr.dsns.gov.ua, suspilne.media