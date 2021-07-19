Прикордонники зазнали нападу на пункті при Росії. Напали бійці СБУ.

Служба безпеки України встановила причетність двох співробітників спецслужби до нападу на працівників Державної прикордонної служби вночі на неділю. Обох затримали і передали органам слідства.

Про це повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на прес-службу СБУ.

"СБУ сама викрила осіб і сама передала слідству, адже для служби така поведінка неприпустима. На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками служби, відсторонені від роботи", – прокоментували у СБУ.

У прес-службі наголосили, що "СБУ і надалі всіляко сприятиме слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані – безвідносно до посад і прізвищ".

Вночі на неділю на державному кордоні з Росією у Сумській області зловмисники напали на співробітників Державної прикордонної служби України. Під час нападу вони заволоділи табельною зброєю прикордонників (котру згодом повернули).

У Держприкордонслужбі потрактували атаку на прикордонників як спробу залякування.

"Прикордонні наряди постійно зазнають агресивних дій із боку протиправних елементів. Цієї ночі на українсько-російській ділянці державного кордону в Сумській області стався напад на прикордонний наряд, під час якого двом прикордонникам троє невідомих завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю", – ішлося у повідомленні.

Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко сказав у коментарі "24 каналу", що стан прикордонників "задовільний". "Нападники втекли вглиб території України. Найімовірніше, напад стався саме з території України. Всі подальші обставини встановить слідство", – казав він.