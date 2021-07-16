Цукерберґова етика

Ми всі так чи інакше дотримуємось бодай однієї з них. Соцмережі дали нам нові правила поведінки, і ми увірували в них, наче в нові заповіді. Ми ще трохи пам’ятаємо про ті, котрі Мойсей давним-давно отримав на горі Синай, але вони вже не настільки доречні для нашого світу. Бо вони ж лише так набридливо обмежують, провокують неспокій, як і вся наша культура. Хоч ми довго вдавали, ніби нам не властива агресія та бажання зневажати іншого...

І тепер, здається, все, що ми так старанно витісняли й придушували в собі, нарешті знайшло де втілюватись в життя цілком «безпечно», безкоштовно, без зайвих смс, з легкою можливістю реєстрації. Отож, Цукерберґ заповідає:

1. Май безліч сумнівних кумирів, вір усьому, що вони публікують та поширюють. Обов’язково перед кожним життєвим рішенням перевір, як вони ставляться до вакцинації, ЛГБТ-спільноти, президента, Біллі Айліш, Ґрети Турнберґ, Славка Вакарчука, захисту прав тварин, сортування сміття та Авакова. Якщо раптом вони тебе розчарують — зацькуй їх онлайн, аж допоки не видалять свою сторінку чи не потраплять в лікарню з нервовим зривом.

2. Висміюй кожного, хто тобі близький чи далекий, насміхайся та осуджуй всіх, хто потрапить в твою стрічку новин. Використовуй гейтспіч за кожної нагоди, обзивай, насміхайся із зовнішності, вдавайся до сексизму, мізогінії, ксенофобії, гомофобії та всього, що дає можливість принизити іншого за хоч якоюсь відмінною від тебе ознакою. Обов’язково пиши при цьому неграмотно, забудь про правила пунктуації, правила відмінювання та основні правила мови в принципі, головне — НЕ ЗАБУВАЙ ПРО КАПСЛОК.

3. Святкуй кожне можливе свято, хоча би присвятивши йому коротенький допис. Не забувай вітати усіх знайомих та незнайомих з усіма державними, релігійними, язичницькими, закордонними, міжнародними святами, днями народження письменників, яких навіть не читаєш, музикантів, яких не слухаєш, пам’ятай про День ангела, день котика, песика, коника стрибунця й святого Нероба так, ніби від цього залежить твоє життя. Ну і ще побивайся через смерть кожної знаменитості, про яку хоч десь колись чув одним вухом.

4. Розповідай час від часу про всі способи, в які тебе травмували батьки та родичі в дитинстві, насміхайся з їхніх традицій і відсталого способу життя та світоглядів. Обов’язково вважай себе кращим за них. Якщо маєш дітей, не забувай публікувати про них те, за що їм буде соромно, коли підростуть.

5. Не поважай ближнього свого, бо він насправді не людина, і хто йому винен, що він взагалі існує та має профіль у соцмереажах. Якщо хтось повівся з тобою зневажливо, в жодному разі не жалійся на це, люди мають право зневажати тебе — ти маєш все це терпіти. Не можна нічого змінювати — треба жерти чужий гейт в свою сторону і прикидатись, ніби такий світ — це нормально.

6. Якщо хтось має профіль у соцмережах, обов’язково сприймай це як дозвіл на те, щоб засуджувати його поведінку, трактувати відповідно до власних психічних розладів його зовнішній вигляд, дії, дописи. Думай, що ти маєш право вказувати іншим, як вони мають жити, навіть якщо вони цього не просять. Ти завжди знаєш краще, як інші мають працювати, творити, будувати стосунки, дбати про своє здоров’я, співіснувати з іншими, харчуватись, яку музику, літературу та кіно споживати, як вони мають одягатися, проводити вільний час, мастурбувати, займатись сексом, ходити в туалет.

7. Стався до людей так, ніби вони тобі щось винні. Якщо в тебе більше, ніж в них, підписників чи хтось тебе вважає блогером, лідером громадської думки, змінотворцем, сенсотворцем, срачетворцем, тоді ти маєш легітимне право спілкуватись з усіма так, ніби вони тебе точно мають знати і мають хотіти зробити щось для тебе.

8. Все сказане вами може бути використано проти вас у будь-якому срачі, не важливий контекст, не важливо, що саме ви мали на увазі, — ваші думки і слова вам не належать, вони належать простору соцмереж.

9. Публікуй фотографії інших без їхньої згоди, бо хто їм винен, що вони існують в світі цифрових технологій, вони насправді не мають ніякого права на самих себе, тільки ти маєш право на інших. І Всевишній твій бог Цукерберґ.

10. Обов’язково мисли примітивно і знаходь найпростіші пояснення до тих висловлених думок, яких не зрозумів і які не збігаються із твоїми. При цьому не забувай, що недалекий і не дуже розумний саме хтось інший, ніяк не ти.

11. В жодному разі не визнавай свою неправоту, помиляються всі інші, ти — ніколи. Якщо потрібно довести, що саме ти маєш рацію, тоді бреши і перекручуй усе, як тільки зможеш.

12. Не вибачайся за те, що когось образив, ти маєш право навіть вбивати словом, бо це ж соцмережі, хто людям винен, що вони сюди прийшли. Якщо не вдалося добити — блокуй або скаржся акурат Цукерберґу, він захистить тебе від усіх поганих людей, тільки не жалійся потім, що і твою сторінку раптом заморозить служба підтримки.

13. Ну і найважливіше. Ненавидь ближнього свого, як самого себе. Ненависть — твоє нове Я. Ненависть — понад усе. Ненависть врятує світ, тільки в ній ти можеш почуватись щасливим і вартим чогось. Ненавидь інших, ненавидь самого себе, ненавидь власну ненависть.

І давай ще, давай незнайомцям більше своїх фотографій, більше дописів, більше особистого, більше можливостей засудити тебе, потоптатись по твоїх проблемах, розбурхати твої комплекси, породити нові психічні проблеми, полицемірити, відчути себе Далай-ламою, Матір’ю Терезою, Понтієм Пилатом, Юдою Іскаріотом, Іродом чи самим Господом Богом. Ну і ще раз найважливіше: давай іншим можливість ненавидіти, бо саме для цього Цукерберґ й створив для нас цей дивний новий світ. Амінь.