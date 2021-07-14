Великим круїзним лайнерам заборонили заходити в центр Венеції.

Цей захід спрямований на те, щоб захистити від забруднення центр Венеції, її екосистему, а також історичні будівлі.

Італійська влада заборонила великим круїзним лайнерам заходити в центр Венеції до площі Сан Марко. Обмеження почне діяти з першого серпня. Відповідне рішення ухвалила Рада міністрів Італії. Про це повідомила газета La Repubblica з покликом на слова міністра культурної спадщини Італії Даріо Франческині (Dario Franceschini).

Заборона торкнеться тільки великих кораблів, габарити яких перевищують допустиму межу за одним з таких критеріїв: або за водотоннажністю понад 25 тисяч тонн, або за довжиною понад 180 метрів, або висотою понад 35 метрів. Їм доведеться причалювати в промисловому порті, який зараз прискореними темпами переобладнують для цієї мети. Починаючи з першого серпня і до того часу, як порт буде переобладнаний для прийому пасажирських кораблів, великі круїзні судна не зможуть відвідувати Венецію взагалі. У той же час судна місткістю до двохсот пасажирів, як і раніше, зможуть відвідувати центральні водні канали.

Нові правила покликані захистити від забруднення центр Венеції, її екосистему, а також історичні будівлі. Нововведення ухвалене після багаторічних протестів з боку громадськості. Позитивно його оцінила і Міжнародна асоціація круїзних ліній, назвавши новий закон «великим кроком вперед».

Минулого місяця UNESCO зажадала від Риму вилучити центр Венеції з маршрутів великих морських суден, пообіцявши інакше надати Венеції статус об'єкта світової спадщини, якому загрожує зникнення.

Є чимало тих, хто не згоден з такими змінами. Мова йде передовсім про туристичні компанії та інші бізнеси, чий прибуток залежить від круїзної індустрії. Існує небезпека, що через заборону чимало венеційців, зайнятих у туристичній галузі, залишаться без роботи. Адже Венеція щорічно приймає понад 600 круїзних лайнерів. Уряд передбачив для постраждалих компаній певну матеріальну компенсацію.