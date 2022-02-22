30 мільйонів на ініціативи громади: такий бюджет участі в Івано-Франківську.

Громадський бюджет Івано-Франківської громади у 2022 році становитиме 30 мільйонів гривень. Нове положення про програму на виконкомі міської ради затвердили вчора, 21 лютого. Про це повідомляє сайт МІСТО.

Бюджет участі Івано-Франківська цього разу матиме шість категорій проєктів. Звичними є: малий, великий, ремонт малих вулиць та об’єкти архітектурної спадщини. Однак цьогоріч з’являються і нові: "зелені проєкти" та тимчасова категорія – "Індивідуальне опалення". Відтак, загальний бюджет програми збільшили до 30 млн гривень.

Як зазначає голова громади Руслан Марцінків, "зелені проєкти", для яких передбачено 1,5 млн гривень, передбачають ініціативи, які стосуються природоохоронних рішень для міста та околиць. Вартість одного проєкту тут не перевищуватиме 300 тисяч гривень.

Категорія "Індивідуальне опалення", на яку скеровують 2 млн грн, передбачає, що вартість проєкту буде до 250 тисяч грн, і таку межу встановили, аби якомога більше будинків взяли участь у конкурсі. Водночас, йдеться виключно про обладнання фасадів та комплексні роботи, які стосуються всього будинку, а не окремих квартир.

Щодо ремонту невеликих доріг, то їхня вартість, традиційно, - до 2 мільйонів гривень.

Також нове положення містить зміни у часі подачі проєктів: на наступний, 2023 рік, подавати проєкти можна буде вже цієї осені.

Прийом заявок з проєктними пропозиціями на бюджет участі в Івано-Франківську триватиме до 1 квітня. Після цього відбуватиметься голосування за проєкти, щоб з 1 червня, у літній період, максимально реалізувати ініціативи громади.

Нагадаємо, минулого року бюджет участі в Івано-Франківську становив 18 мільйонів гривень. Вперше громадський бюджет у місті запровадили 2016 року.

Світлини Анга Тревел.