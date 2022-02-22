30 мільйонів на ініціативи громади: такий бюджет участі в Івано-Франківську.

Громадський бюджет Івано-Франківської громади у 2022 році становитиме 30 мільйонів гривень. Нове положення про програму на виконкомі міської ради затвердили вчора, 21 лютого. Про це повідомляє сайт МІСТО. 

 

Бюджет участі Івано-Франківська цього разу матиме шість категорій проєктів. Звичними є: малий, великий, ремонт малих вулиць та об’єкти архітектурної спадщини. Однак цьогоріч з’являються і нові: "зелені проєкти" та тимчасова категорія – "Індивідуальне опалення". Відтак, загальний бюджет програми збільшили до 30 млн гривень.

 

 

Як зазначає голова громади Руслан Марцінків, "зелені проєкти", для яких передбачено 1,5 млн гривень, передбачають ініціативи, які стосуються природоохоронних рішень для міста та околиць. Вартість одного проєкту тут не перевищуватиме 300 тисяч гривень.

 

Категорія "Індивідуальне опалення", на яку скеровують 2 млн грн, передбачає, що вартість проєкту буде до 250 тисяч грн, і таку межу встановили, аби якомога більше будинків взяли участь у конкурсі. Водночас, йдеться виключно про обладнання фасадів та комплексні роботи, які стосуються всього будинку, а не окремих квартир.

 

Щодо ремонту невеликих доріг, то їхня вартість, традиційно, - до 2 мільйонів гривень.

 

Також нове положення містить зміни у часі подачі проєктів: на наступний, 2023 рік, подавати проєкти можна буде вже цієї осені. 

 

Прийом заявок з проєктними пропозиціями на бюджет участі в Івано-Франківську триватиме до 1 квітня. Після цього відбуватиметься голосування за проєкти, щоб з 1 червня, у літній період, максимально реалізувати ініціативи громади.

Нагадаємо, минулого року бюджет участі в Івано-Франківську становив 18 мільйонів гривень. Вперше громадський бюджет у місті запровадили 2016 року.

Світлини Анга Тревел.

22.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22 | | Наука
Завжди є місце святу
Юрко ТИМЧУК
Якщо анонси війни в Україні у виконанні західних політиків не припиняться, то ми матимемо додаткові "червоні дні календаря" частіше, ніж трапляються завдання легких тілесних ушкоджень Шуфричу. 
21.02.22 | | Україна
Як\Чи «легко» жінки здобувають успіх?
Олеся Остапюк
«Top Girls» – динамічна вистава, що зацікавлює візуальним рішенням, насичена проблемними темами та питаннями, які були актуальні для Великобританії років сорок тому, але близькі нашому суспільству й нині.
21.02.22 | | Штука
Фітнес-йога
Дмитро Єльніков
Ліси зрубали, Христа не знайшли…
19.02.22 | | Дискурси
“Як в нації вождя нема...”
Олеся Ісаюк
Щоб нація стала нацією, вона має переродитися. Тобто вмерти і народитися ще раз. Вона має купити собі право на дальше існування. 
18.02.22 | | Галичина
З княжої давнини
Олександр Ірванець
Князь Костянтин Острозький, промінентний герой Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тримав при своєму дворі бойових котів...
18.02.22 | | Дискурси
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука
Від роїв дронів до супергармати
Джейсон Шерман
Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни.
18.02.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.