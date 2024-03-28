Останній поклін великій і славній людині. Пам’яті Ігоря Юхновського.

 

 

На будівлі Ратуші та на флагштоку перед Львівською міською радою приспустили прапор міста – сьогодні відбувається чин похорону Ігоря Рафаїловича. Він спочине у родинному гробівці на Личаківському цвинтарі.

 

"Він умів бути великим, залишаючись близьким і досяжним", – група "Першого грудня" висловлює свій сум та співчуття з приводу смерті Ігоря Юхновського. 

 

 

Ми знали, що він поважного віку. Ми знали, що здоров’я в нього не найкраще. Ми знали, що, навіть перебуваючи вдома, він завжди поруч із нами. Але ніхто з нас не був готовий до того, що Ігор Рафаїлович Юхновський – один із членів-засновників Ініціативної групи «Першого грудня» і наш добрий друг – відійде у засвіти. Але це, на жаль, сталося…

 

Обірвався дивовижний зв’язок поколінь: небагато людей у нинішній Україні, яка веде свою визначальну екзистенційну битву ХХІ століття, мали поруч із собою активного фронтовика Другої світової війни. І пам’ять його про цю війну завжди вражала своєю яскравістю й об’єктивністю.

 

Завдяки своєму блискучому науковому талантові фізика-теоретика він був внутрішньо опорним до комуністичної ідеології, що виразно проявилося в час боротьби за незалежність України. Ігор Рафаїлович жив у радянський час, проте не став гомо совєтікусом. Тому природно влився в демократичну опозицію і, очоливши Народну Раду в Українському Парламенті, став співтворцем новітніх концепцій державності й парламентаризму. Він відважно брав на себе відповідальність, сумлінно виконуючи свої численні обов’язки чи то у Верховній Раді, чи на посаді першого голови Українського інституту національної пам’яті, чи на багатьох інших керівних посадах, проте ніколи слава не затьмарювала йому світлий і тверезий погляд на життя.

 

Він умів бути великим, залишаючись близьким і досяжним.

 

Про його науковий доробок багато скажуть його колеги-науковці, а нам, його колегам з ініціативи «Першого грудня», хочеться сказати передусім про ту честь, яку Ігор Рафаїлович виявив нам своїм громадянським побратимством. Він був уважним, відповідальним і надзвичайно скромним співтворцем документів Групи. Він ділився своїм досвідом, але ніколи не нав’язував його. А поділитися він мав чим, оскільки його досвід життя був багатющим.

 

У ці скорботні дні прощання всім осиротілим гроном учасників Ініціативної групи «Першого грудня» ми складаємо найщиріші співчуття рідним, колегам та друзям. Україна завдячує Ігорю Рафаїловичу Юхновському утвердження багатьох аспектів своєї унезалежненої державності, а тому збереже світлу памʼять про цю Велику Людину. Хай у мирі спочиває його душа – і хай оселить її Господь там, де праведні спочивають!

 

Члени Ініціативної Групи «Першого грудня»:

Ольга Айвазовська, Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Олександра Матвійчук, Ярослав Яцків

Голова Секретаріату Ініціативної групи “Першого грудня” у 20102018 роках Іван Васюник

 

Члени секретаріату у 2011–2024 роках:

Данило Лубківський, Ярина Ясиневич, Сергій Рохманов, Ольга Сало, Олександр Оксимець, Ірина Чулівська, Ігор Бігун, Олена Подобєд-Франківська, Андрій Когут

 

28.03.2024

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