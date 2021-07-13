Галицькі хроніки COVID-19: 13 липня.

Станом на 09:00 13 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 549 хворих на сovid-19. За минулу добу – 18 нових випадків: 14 – на Львівщині (проведено 722 ПЛР-дослідження), 1 – на Тернопіллі (проведено 328 ПЛР-досліджень) та 2 – на Івано-Франківщині (проведено 254 ПЛР-дослідження).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.

А загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 липня (09:00): 70 094 випадки, 1 новий

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 липня (09:00): 137 723 випадки, 14 нових

Львів – 9 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 липня (09:00): 86 731 випадок, 2 нових

Коломийський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.