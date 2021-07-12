Галицькі хроніки COVID-19: 12 липня.

Станом на 09:00 12 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 531 хворого на сovid-19. За минулу добу – 9 нових випадків: 4 – на Львівщині (проведено 337 ПЛР-досліджень), 5 – на Тернопіллі (проведено 147 ПЛР-досліджень) та 0 – на Івано-Франківщині (проведено 194 ПЛР-дослідження).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.

Однак смертність від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині все ж становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 липня (09:00): 70 093 випадки, 5 нових

Тернопіль – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 липня (09:00): 137 709 випадків, 4 нових

Львів – 2 особи

Перемишлянський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 липня (09:00): 86 729 випадків, 0 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.