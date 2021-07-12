Галицькі хроніки COVID-19: 12 липня.

Станом на 09:00 12 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 531 хворого на сovid-19. За минулу добу – 9 нових випадків: 4 – на Львівщині (проведено 337 ПЛР-досліджень), 5 – на Тернопіллі (проведено 147 ПЛР-досліджень) та 0 – на Івано-Франківщині (проведено 194 ПЛР-дослідження).
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.
Однак смертність від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині все ж становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 липня (09:00): 70 093 випадки, 5 нових
Тернопіль – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 липня (09:00): 137 709 випадків, 4 нових
Львів – 2 особи
Перемишлянський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 липня (09:00): 86 729 випадків, 0 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.07.2021