У Долині відремонтували міський годинник.

У Долині відремонтували міський годинник, який вийшов з ладу понад два роки тому після сильної грози. Про це сьогодні, 12 липня, повідомила пресслужба Долинської міськради.

 

 

«Роботу годинника відновили, але згорів музичний механізм, яких уже не виробляють. З часу його виробництва минуло 20 років. Але відмінними залишилися характеристики для живлення. Механізм ходу був у хорошому стані, як і двигун приводу, лампи підсвітки та інші елементи. Та без замін не обійшлося, оскільки не було комплектуючих, яких вже не виробляють. Щоб механізм був сумісний з музикою – замінили на нову сучасну систему. Це практично новий годинник», – розповів годинникар Олексій Бурнаєв.

 

Під час ремонту міського годинника провели технічне обслуговування вузлів механічного приводу стрілок, електронної системи керування годинником, заміну окремих вузлів блоку виконання цифрових мелодій.

 

Відтепер куранти оновленого годинника з 9:00 ранку б’ють години і чверті. О 9:00 та 18:00 з годинника звучить «Червона калина», а о 12:00 – Гімн України. У проміжку з 21:00 і до 9:00 ранку встановлене обмеження на бій, щоб не тривожити сон жителів сусідніх будинків густозаселеного мікрорайону.

 

 

Зазначимо, львівський майстер Олексій Бурнаєв є членом Комітету підтримки Європейського консерваторіуму дзвіниць і вежових годинників С.Е.С.Н. в Парижі. Майстер відновив годинники у більш як 60 містах України.

 

Фото dolyna.if.ua, 032.ua

12.07.2021

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