Львівська міськрада вилучить віллу Стецкевичів для суспільних потреб.

Львівська міська рада пропонує забудовнику, котрий мав намір збудувати житловий будинок на місці вілли Стеткевичів на вул. Замарстинівській, іншу ділянку для будівництва. Натомість віллу вилучать для суспільних потреб міста. Відповідну ухвалу депутати підтримали на засіданні ЛМР у п’ятницю, 9 липня.

Наприкінці червня депутати Львівської міськради підтримали електронну петицію про збереження історичної кам'яниці, збудованої у 1930-их роках на вул. Замарстинівській, 213, яку ініціювали активні мешканці мікрорайону Голоско.

Як відомо, у 2018 році Львівська міська рада затвердила перелік земельних ділянок, включно з ділянкою на вул. Замарстинівській, 213, які призначені для продажу на аукціоні. Тоді віллу Стецкевичів, яка розташована на цій ділянці, придбало ТзОВ «Львів-Інвест-Груп».

Компанія отримала перший дозвіл від міської ради на шляху будівництва на цьому місці багатоповерхівки. У рішенні зазначалося про чотириповерхові багатоквартирні будинки. Разом із цим у 2019 році новий власник — ТОВ «Львів-інвест-груп» — через суд скасував пам’яткоохоронний статус кам’яниці, що дозволяє її знести. Однак міські активісти виступили проти цього, зокрема аргументуючи цінність вілли її добре збереженим станом, та зареєстрували відповідну петицію.

Відповідно до ухвали ЛМР, управління земельних ресурсів має запропонувати згадуваному забудовнику укладання договору зміни житлового будинку площею 300,2 м2 на вул. Замарстинівській, 213, для суспільних потреб на рівноціну за вартістю ділянку на вул. Ряшівській (проєктованій).

Також для реалізації такої угоди управлінню доручено виготовити проєкт землеустрою щодо відведення ділянки площею 0,5 га на вул. Ряшівській (проєктованій) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з подальшим переведенням їх до земель житлової та громадської забудови.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львів-Інвест-Груп» зареєстроване за адресою вілли. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Зоряна Була. Їй належить частка в ТзОВ «Тигрове Око», яке у 2004 році придбало земельну ділянку під львівським мотозаводом.

Зазначимо, що будинок №213 на вулиці Замарстинівській у Львові збудували у 30-х роках ХХ століття з елементами народного стилю. Її власником був Михайло Стецкевич — засновник та перший голова товариства «Сокіл» у Великому Голоску, член «Просвіти» та інших українських товариств у Львові, жертводавець на монастирські та церковні потреби та фінансовий провідник дитячої захоронки у Великому Голоску. До недавнього часу вілла вважалася пам'яткою архітектури місцевого значення. Кам’яниця є добре збереженим зразком приватного садибного будинку-вілли. Вона має характерне для приватної садиби розпланування на ділянці з використанням особливостей крутого рельєфу території.

Фото lvivrada.gov.ua, varianty.lviv.ua