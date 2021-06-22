У Львові підтримали петицію про збереження кам’яниці Стецкевичів.

Депутати Львівської міськради підтримали електронну петицію про збереження кам'яниці на вул. Замарстинівській, 213. За збереження історичної вілли, збудованої у 1930их роках, проголосували 42 депутати.

У документі йдеться про потребу зберегти кам'яницю Стецкевича, зокрема існуючий фасад, поверховість, а також розумні межі навколо неї, при видачі містобудівних умов та обмежень на будівництво на ділянці. Департамент містобудування має упродовж 30днів розробити «дорожню карту» реалізації електронної петиції за участю її автора та скерувати її на розгляд та затвердження постійній комісії комунального майна, ресурсів та історичного середовища Львівської міськради.

Зазначимо, згадувана петиція набрала 500 голосів. Її у березні зареєстрував Василь Гаврилишин, студент четвертого курсу та мешканець Голоска. Попередня петиція Гаврилишина про збереження кам’яниці під час розглячду насесіх ЛМР не набрала достатньої підтримки депутатів.

Нагадаємо, у 2018 році кам’яниця Стецкевича, яка є однією із найстаріших у мікрорайоні Голоско у Львові, перейшла до нового власника, який отримав перший дозвіл від міської ради на шляху будівництва на цьому місці багатоповерхівки. У рішенні зазначалося про чотириповерхові багатоквартирні будинки. Водночас новий власник почав боротьбу зі статусом пам’ятки, який мав будинок, аби його можна було знести. У 2019 році власник — ТОВ «Львів-інвест-груп» — через суд скасував пам’яткоохоронний статус кам’яниці.

Реагуючи на звернення архітекторів, які опікуються збереженням історичного середовища, та громадських активістів із Голоска, 20 листопада 2020 року виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про збереження статусу будинку на вул. Замарстинівська, 213 у м. Львові».

Додамо, згадувана кам’яниця була збудована у 1930их роках. Її власником був Михайло Стецкевич — засновник та перший голова товариства «Сокіл» у Великому Голоску, член «Просвіти» та інших українських товариств у Львові, жертводавець на монастирські та церковні потреби та фінансовий провідник дитячої захоронки у Великому Голоску. Кам’яниця є добре збереженим зразком приватного садибного будинку-вілли. Вона має характерне для приватної садиби розпланування на ділянці з використанням особливостей крутого рельєфу території.

Фото lvivrada.gov.ua, city-adm.lviv.ua, facebook.com/victor.halchynskyy