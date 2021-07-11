Галицькі хроніки COVID-19: 11 липня.

 

Станом на 09:00 11 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 522 хворих на сovid-19. За минулу добу – 14 нових випадків: 7 – на Львівщині (проведено 679 ПЛР-досліджень), 2 – на Тернопіллі (проведено 310 ПЛР-досліджень) та 5 – на Івано-Франківщині (проведено 234 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.

Смертність від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить тепер 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 липня (09:00): 70 088 випадків, 2 нових

 

Кременецький район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 липня (09:00): 137 705 випадків, 7 нових

 

Львів – 3 особи

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 липня (09:00): 86 729 випадків, 5 нових

 

Івано-Франківськ – 1 особа

Городенківський район – 1 особа

Коломийський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Тисменицький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.07.2021

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