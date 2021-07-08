Британські школярі масово підробляють позитивні результати експрес-тестів на ковід.

 

Діти завжди знайдуть хитрі способи пропустити уроки, останній трюк – це підробити позитивний LFT-тест на COVID-19, капнувши на нього соком чи колою.

 

 

Тепер такі "інновації" ширяться швидко, відео в TikTok із відповідною інструкцією, як це зробити, стало вірусним. Батьків попереджають, що при позитивних експрес-тестах варто робити ПРЛ-тести, щоби верифікувати зараження коронавірусом.

 

Вся хімія цього трюку зводиться до того, що кислі краплі соку чи кока-коли змінюють pH середовища – і, відповідно, змінюються властивості антитіл, які є в тесті.

 

Рідина, з якою змішується відібраний біоматеріал при тестуванні, забезпечує таку саму, як у крові, лужність розчину (рН=7,4 – майже нейтральне). Краплі цього розчину з біоматеріалом потраплять на смужку нітроцелюлози і просочуються до трьох поперечних подушечок. На першій захоплюються червоні наночастинки золота, на другій – розчин з біоматеріалом і вимитими з першої подушечки наночастинками стикається з розміщеними на другій подушечці антитілами. Якщо в розчині є вірус, більшість наночастинок фіксуються (іммобілізуються) на цій другій подушечці, забарвлюючи її у червоний колір (навпроти тестової позначки "Т"), якщо вірусу нема, то всі наночастинки вимиваються до третьої подушечки (навпроти контрольної позначки "C"), і тоді червоною стає тільки ця смужка.

 

 

Антитіла – це білки, які складаються з амінокислотних блоків, з'єднаних разом, утворюючи довгі лінійні ланцюги. Ці ланцюги складаються в дуже специфічні структури, навіть невелика зміна в цих ланцюгах може істотно вплинути на функцію білка. Лінійні структури амінокислот стабілізуються тисячами взаємодій між різними частинами білка.

 

Кисле середовище (сік чи кола має рН=2,5–4) денатурує білок антитіл, і вони стають липкими. Як пояснює Марк Лорч, професор хімії з Галлького університету: "Всі ці ідеально розвинені взаємодії, які зазвичай утримують білок, тепер залишаються сиротами і шукають, до чого прив’язатися".

 

Саме це є ймовірним поясненням того, що антитіла на Т-лінії прилипають до наночастинок золота і затримують їх на цій лінії, яка забарвлюється в червоний колір, хибно сигналізуючи про інфікованість ковідом.

 

Власне цим і пояснюється фейк про фальшивість експрес-тестів, що нібито продемонстрував депутат Національрату (нижня палата парламенту) Австрії Міхаель Шнедліц, коли просто під час засідання парламенту показав "неточність" тестів на коронавірус, взявши "біоматеріал" в кока-коли.

 

Під час свого виступу за трибуною парламенту 10 грудня минулого року цей депутат, генеральний секретар Австрійської партія свободи, занурив систему для виявлення COVID-19 у склянку з кока-колою, і через кілька хвилин тест показав позитивний результат.

 

За словами політика, це мало би доводити, що масове тестування на коронавірус є безглуздим.

 

Компанія Dialab, яка виробляє швидкий тест на антиген, відразу пояснила такий результат, але британські школярі знайшли цьому фейку інше застосування.

 

 

08.07.2021

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