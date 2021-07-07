Голосіївський районний суд Києва ухвалою від 2 липня заборонив продавати на публічних торгах борги колишнього «Заводу комунального транспорту», тобто ЛАЗу. Поки судова ухвала не набула чинності, аукціон відбувся – борги ЛАЗу продали за 170 мільйонів гривень.

До суду з вимогою накласти арешт на права вимоги за кредитами ЛАЗу та заборонити їхній продаж звернувся директор ТОВ «Львівські автобусні заводи». Йдеться про права вимоги за двома кредитними угодами від 2004 року між «Укрексімбанком» та «Заводом комунального транспорту» – однієї з юридичних осіб-власників ЛАЗу. У заставу банку тоді віддали 13 будівель заводу, зокрема головний корпус та монастир кармелітів, що розташований на його території.

Поки що у реєстрі судових рішень оприлюднена лише вступна та резолютивна частина ухвали у цій справі: суддя Юрій Мазур задовольнив клопотання позивача – наклав арешт на майнові права та заборонив їх продавати або відчужувати у будь-який інший спосіб.

Щоправда, ухвала, прийнята 2 липня, наразі не набрала чинності, оскільки законом передбачене право на апеляцію «Укрексімбанку» та інших зацікавлених осіб.

Попри заборону суду першої інстанції, публічний аукціон з продажу боргів ЛАЗу був проведений у системі Prozoroo.Sale 5 липня. В аукціоні взяли участь шість компаній: «Фінансова компанія "Інвесткепітал"», «Фінансова компанія "Ю-Бейс"», «Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"», «Орієнс Фінанс», «Фінансова компанія "Фактор Плюс"» та «Капітал-Фінанс».

Стартова вартість лоту становила 76 мільйонів 580 тисяч гривень. Найвищу ціну під час торгів запропонувало ТОВ «Капітал-Фінанс» – 170 мільйонів 10 тисяч гривень. Загалом компанія придбала право вимоги на 13 будівель, які належали збанкрутілому ЗАТ «Завод комунального транспорту» – одній з юридичних осіб, яка володіла майном ЛАЗу. Йдеться зокрема про головний виробничий корпус площею 123 тис. м2, виробниче обладнання, склади, майстерні та колишню актову залу заводу – памятку архітектури місцевого значення «Комплекс монастиря ордену кармелітів босих та костелу Матері Божої Шкаплерної» площею 4,3 тис. м2.

До слова, за кілька годин до початку аукціону з продажу боргів ЛАЗу міський голова Львова заявив, що не допустить житлового будівництва на території колишнього заводу.

«Доводжу до відома потенційних інвесторів, що на території заводу потрібно відновити промислове виробництво. Про жодну житлову забудову мова йти не може! Це позиція громади міста. Ми не дозволимо змінити цільове призначення земельних ділянок», – заявив він.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Капітал-Фінанс» зареєстроване в Києві у жовтні 2019 року. Статутний капітал – 5,05 млн грн. Керівником товариства є Дмитро Ларіонов, власниками – львівський бізнесмен Максим Чухен (90%) та «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Кайрос"» (10%).

Максим Чухен також відомий тим, що є співвласником компанії «Спарроу Індастріз», яка має намір побудувати індустріальний парк «Спарроу Парк Львів» у промисловій зоні Сигнівка.

Фото varianty.lviv.ua, explorer.lviv.ua