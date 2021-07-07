Арахамія: "«Слуга народу» перейматиме досвід Комуністичної партії Китаю"

Китайська державна урядова агенція новин "Сіньхуа" опублікувала нині ексклюзивне інтерв'ю з головою фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давидом Арахамією "Хочемо перейняти досвід Комуністичної партії Китаю для побудови світлого майбутнього співпраці між двома країнами" (у версії російської служби цієї агенції: "Досвід КПК в управлінні державою гідний запозичення").

В інтерв'ю китайським ЗМІ Давид Арахамія, голова підкомітету з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також керівник депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з США, заявив, що "Слуга народу" вважає КНР важливим стратегічним партнером країни і має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управлінні економікою і побудові держави.

Він привітав керівництво КПК і всіх китайців зі знаменною подією 100-річчя заснування Комуністичної партії Китаю і підкреслив, що принципи правлячих партій України і Китаю багато в чому збігаються, оскільки їх девізом є служіння народу.

Він вважає, що велике досягнення Комуністичної партії Китаю полягає в її здатності об'єднувати і вести китайський народ до спільної мети. Це невід'ємно від орієнтованої на людей правлячої філософії Комуністичної партії Китаю і далекоглядного стратегічного бачення керівників Комуністичної партії Китаю.

Рік тому Д. Арахамія прочитав російською мовою книгу "Сі Цзіньпін про державне управління", яка справила на нього сильне враження. Він вирішив сприяти появі україномовного видання цієї книги, щоб українці змогли дізнатися, як Китай подолав труднощі і домігся стрімкого зростання економіки.

На його думку, "Китайське диво" стало можливим завдяки довгостроковій стабільності проведеної КПК політики. Китай чітко формулює свої плани і неухильно їх виконує, навіть в умовах пандемії коронавірусу нового типу (COVID-19) КНР змогла зберегти високі темпи зростання економіки.

Д. Арахамія зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю в галузі економічного розвитку. За його словами, відомості про те, що в КНР за кілька днів звели лікарню і за кілька місяців побудували міст, звучать для українців як наукова фантастика, оскільки в Україні за такі терміни можна хіба що прийняти рішення про реалізацію проєкту і підготувати технічну документацію.

У цьому зв'язку Китай є для України прикладом і стратегічним партнером в модернізації країни. За десять років, що минули з моменту встановлення відносин стратегічного партнерства, Україна і Китай змогли досягти видатних результатів у різних галузях співробітництва. В даний час КНР є найбільшим торговим партнером України. Офіційний Київ високо цінує можливість брати участь у китайській ініціативі "Один пояс, один шлях", що підсилює транзитний потенціал України, і бачить великі перспективи у співпраці з КНР в таких сферах, як освіта, туризм і культура.

Він зазначив, що Китай ніколи не втручається у внутрішні справи інших держав і розвиває відносини з іншими країнами на основі взаємовигідного співробітництва. Така зовнішня політика Китаю справила дуже глибоке враження на український народ.

Д. Арахамія зазначив, що Китай становить інтерес для багатьох українських туристів. Зараз Україна веде переговори з китайською стороною про відновлення прямого авіасполучення між двома країнами, щоби зробити поїздки в Китай більш зручними.

Він також висловив сподівання, що після поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 Україна і Китай знову почнуть обмінюватися делегаціями для подальшого посилення взаємної довіри і прискорення двостороннього співробітництва.