Нацгвардія захистила концерт "95 кварталу" від пікету SaveФОП.

 

У вівторок увечері учасники акції SaveФОП, котра почалася вдень на майдані Незалежності, пікетували палац "Україна", в котрому проходили зйомки новорічного шоу "Кварталу 95".

 

 

Для захисту концерту Нацгвардія оточила палац "Україна" на вулиці Велика Васильківська, 103, натомість підприємці зайняли площу перед будівлею, передає "РБК-Україна".

 

Святковий концерт "Квартал 95" розпочався о 19:00. Ціна квитків починалася від 180 гривень.

 

Через акцію підприємців у центрі столиці обмежили рух транспорту. 

 

23.12.2020

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