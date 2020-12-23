Нацгвардія захистила концерт "95 кварталу" від пікету SaveФОП.

У вівторок увечері учасники акції SaveФОП, котра почалася вдень на майдані Незалежності, пікетували палац "Україна", в котрому проходили зйомки новорічного шоу "Кварталу 95".
Для захисту концерту Нацгвардія оточила палац "Україна" на вулиці Велика Васильківська, 103, натомість підприємці зайняли площу перед будівлею, передає "РБК-Україна".
Святковий концерт "Квартал 95" розпочався о 19:00. Ціна квитків починалася від 180 гривень.
Через акцію підприємців у центрі столиці обмежили рух транспорту.
23.12.2020