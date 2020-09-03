Франківські ресторатори вимагають дозволити їм працювати.

 

Сьогодні, 3 вересня, в Івано-Франківську ресторатори та їхні працівники влаштували під стінами облдержадміністрації вуличну акцію з вимогою дозволити їм працювати в умовах дії у місті «червоної» карантинної зони, повідомило видання «Галка».

 

Фото https://galka.if.ua

 

Це вже третя акція представників ресторанного бізнесу в Івано-Франківську від понеділка, коли в місті офіційно почали діяти посилені карантинні обмеження.


Підприємці зазначають, що не хочуть втрачати прибутків через простій та не мають фінансових можливостей, щоб утримувати працівників у таких умовах. 

 

Фото https://galka.if.ua


«У нас немає можливості ні фінансової, ні моральної відправити працівників додому. Ми не впевнені, що зможемо відкритися через два тижні, якщо зараз зачинимося. Закрити весь бізнес – це просто вбити місцеву економіку», – зазначила операційна директорка мережі «23. Ресторани» Оксана Камінська.


Таку ж позицію висловлювали представники й інших мереж ресторанів.


«Ми не можемо знову не працювати місяць-два чи більше, як у березні. З цією хворобою треба навчитися жити. Ми не маємо ховатися. Кожен підприємець працює на свій страх і ризик. В Україні все на плечах підприємця. Хочемо, щоб влада нам допомагала», – прокоментував співвласник ресторанів «B Burger» Віталій Гоголь.

 

 

Фото https://galka.if.ua


Ресторатори склали петицію з вимогою скасувати рішення позачергового засідання Державної комісії з ТЕБ і НС від 27 серпня про повну заборону на діяльність ресторанних закладів. Вони просять дозволити роботу закладів у "червоних" зонах з дотриманням всіх санітарних вимог. Підприємці виступають за належну організацію роботи, а не повну заборону на діяльності.


Учасники акції підписали петицію та скерують її до Кабінету Міністрів, бо вважають, що вона може стати актуальною для підприємців у кожному місті, яке опиниться у «червоній зоні».


Як відомо, для розгляду петиції по суті необхідно зібрати 25 тис. підписів.

 

Нагадаємо, з 31 серпня в Україні діє нове епідемічне зонування, відповідно до якого Івано-Франківськ віднесений до «червоної» зони. Депутати Івано-Франківської міської ради зібралися на позачергове засідання сесії та ухвалили звернення до уряду про недоцільність посилення карантинних обмежень у місті до «червного» рівня епідемічної небезпеки.

 

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