Франківські ресторатори вимагають дозволити їм працювати.

Сьогодні, 3 вересня, в Івано-Франківську ресторатори та їхні працівники влаштували під стінами облдержадміністрації вуличну акцію з вимогою дозволити їм працювати в умовах дії у місті «червоної» карантинної зони, повідомило видання «Галка».

Фото https://galka.if.ua

Це вже третя акція представників ресторанного бізнесу в Івано-Франківську від понеділка, коли в місті офіційно почали діяти посилені карантинні обмеження.



Підприємці зазначають, що не хочуть втрачати прибутків через простій та не мають фінансових можливостей, щоб утримувати працівників у таких умовах.

Фото https://galka.if.ua



«У нас немає можливості ні фінансової, ні моральної відправити працівників додому. Ми не впевнені, що зможемо відкритися через два тижні, якщо зараз зачинимося. Закрити весь бізнес – це просто вбити місцеву економіку», – зазначила операційна директорка мережі «23. Ресторани» Оксана Камінська.



Таку ж позицію висловлювали представники й інших мереж ресторанів.



«Ми не можемо знову не працювати місяць-два чи більше, як у березні. З цією хворобою треба навчитися жити. Ми не маємо ховатися. Кожен підприємець працює на свій страх і ризик. В Україні все на плечах підприємця. Хочемо, щоб влада нам допомагала», – прокоментував співвласник ресторанів «B Burger» Віталій Гоголь.





Фото https://galka.if.ua



Ресторатори склали петицію з вимогою скасувати рішення позачергового засідання Державної комісії з ТЕБ і НС від 27 серпня про повну заборону на діяльність ресторанних закладів. Вони просять дозволити роботу закладів у "червоних" зонах з дотриманням всіх санітарних вимог. Підприємці виступають за належну організацію роботи, а не повну заборону на діяльності.



Учасники акції підписали петицію та скерують її до Кабінету Міністрів, бо вважають, що вона може стати актуальною для підприємців у кожному місті, яке опиниться у «червоній зоні».



Як відомо, для розгляду петиції по суті необхідно зібрати 25 тис. підписів.

Нагадаємо, з 31 серпня в Україні діє нове епідемічне зонування, відповідно до якого Івано-Франківськ віднесений до «червоної» зони. Депутати Івано-Франківської міської ради зібралися на позачергове засідання сесії та ухвалили звернення до уряду про недоцільність посилення карантинних обмежень у місті до «червного» рівня епідемічної небезпеки.