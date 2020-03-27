Львівських підприємців звільнили від деяких платежів.



Львівських підприємців звільнять від сплати орендної плати за користування приміщеннями комунальної власності й окремими конструктивними елементами благоустрою, а також від сплати туристичного збору та розміщення зовнішньої реклами. Рішення впровадити низку заходів у місті для підтримки малого та середнього бізнесу ухвалили сьогодні, 27 березня, на засіданні виконавчого комітету ЛМР.

«Ми опрацювали багато звернень і пропозицій, розглядали це питання із заступниками міського голови та на штабі. Пропонуємо затвердити такі пільги в період карантину для суб’єктів малого та середнього бізнесу, зокрема звільнення орендарів від сплати орендної плати за користування комунальним майном. Якщо говорити про суму, то це приблизно 12,5 млн грн надходжень до міського бюджету.

Також пропонуємо звільнити орендарів від сплати оренди за користування окремими конструктивними елементами благоустрою (це приблизно 4,6 млн грн, зменшення доходів до міського бюджету) та плати за розміщення зовнішньої реклами – це приблизно 5,4 млн на період карантину. Ми отримали понад 100 звернень від підприємців, що в них немає ресурсу, бо зупинився бізнес, відповідно, немає чим оплачувати. Також пропонуємо звільнити готелі від туристичного збору, хоча розуміємо, що більшість з них наразі є зачинені, і можливість відтермінування сплати пайової участі для забудовників, хоча станом на сьогодні таких звернень не було. Ми також пропонуємо звернутися до органів податкової служби щодо розтермінування податків для підприємців і, відповідно, звертаюсь до власників нерухомості щодо зниження вартості оренди для підприємців», – зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Вона додала, що управління транспорту укладатиме договори на перевезення працівників обласних підприємств, а управління туризму розроблятиме правила реалізації внутрішнього туризму та гостинності після закінчення карантину.

«З наступного тижня пропонуємо разом з відділом Ділових індустрій консультувати, як правильно перепрофільовувати підприємства та дати розуміння того, яка продукція буде затребуваною на час карантину», – зауважив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Нам також треба перепрофілювати деякі наші програми. У нас була програма, коли ми компенсовували бізнесу проценти. Якщо підприємство буде перепрофільовуватись і купувати нове обладнання у співпраці з банками, то ми б могли компенсовувати ці відсотки. Той, хто зуміє оперативно перелаштувати себе, той і виживе. Наше рішення не ідеальне, ми ще будемо його допрацьовувати, але як базу можемо його брати», – зазначив мер Львова Андрій Садовий. Він додав, що місто звернулося до ВРУ й Кабміну, щоб у державі була програма пільгового кредитування для бізнесу.

До речі, у Львові працює Гаряча лінія для підприємців (1580), де підприємці можуть у телефонному режимі отримати безкоштовні консультацію в робочий час. Зокрема, відділ Ділових індустрій розпочне консультувати підприємців щодо того, як можна перепрофілюватись у період карантину.