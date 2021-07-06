Україна отримає додаткову партію американських вакцин за програмою COVAX.

 

США нададуть Україні ще одну партію вакцин проти коронавірусу у межах міжнародної ініціативи COVAX. Про це поінформувала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час візиту до Одеси.

 

 

За її словами, Сполучені Штати є найбільшим донором цієї програми і надали 4 млрд доларів для розподілення і постачання вакцин по країнах світу.

 

«Американський уряд працює разом із українським із приводу боротьби з такими захворюваннями, як туберкульоз, ВІЧ/СНІД та інші, і також допомагає в дитячому вакцинуванні. Тому робота на допомогу в боротьбі з COVID-19 – це продовження роботи, яку ми проводили довго в галузі зміцнення громадського здоров’я», – повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає Радіо Свобода.

 

Вона також уточнила, що те, які саме вакцини будуть постачати до України зі Сполучених Штатів, вирішуватимуть урядові експерти у Вашингтоні. В Україні над розбудовою інфраструктури для збереження, транспортування і розподілення вакцин працюватиме Агентство міжнародного розвитку США (USAID).

 

 

Зазначимо, раніше президент Джозеф Байден повідомив, що США закупить 500 мільйонів доз вакцини Pfizer та передасть їх через програму COVAX іншим країнам, зокрема Україні.

 

Станом на 6 липня в Україні вакцинувалось від Covid-19 першою з двох необхідних доз вакцини 2 100 538 людей, ще 898 076 осіб повністю імунізовані.

 

Наразі в Україні застосовували три типи вакцин – AstraZeneca (під торговельними марками Covishield і AstraZeneca-SKBio), Pfizer (Comirnaty) і CoronaVac. 2 липня в Україні також зареєстрували однодозову вакцину Janssen від COVID-19 компанії Johnson & Johnson.

 

До слова, на цей час США не вимагають від прибульців до країни ніякої вакцинації – тільки обовязковий негативний результат тесту на коронавірус (ПЛР чи антигенний), зроблений офіційно в межах трьох календарних днів до початку подорожі, незалежно від вакцинованості, для всіх осіб віком від 2 років і старших, які прибувають до США повітряним шляхом, у тому числі лише з метою транзиту. Також ті, хто видужав від COVID-19 протягом 90 днів до початку подорожі, можуть подати документальне підтвердження цього.

 

Фото ua.usembassy.gov, ukrinform.com, radiosvoboda.org

06.07.2021

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