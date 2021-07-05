В Україні зареєстрували однодозову антиковідну вакцину від Johnson & Johnson

Міністерство охорони здоров’я 2 липня зареєструвало в Україні вакцину Janssen від COVID-19 компанії Johnson & Johnson для екстреного медичного застосування. Про це сьогодні, 5 липня, повідомила пресслужба МОЗ України.

«Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози», – ідеться в повідомленні.

У МОЗ України заявили, що ця вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та низка інших країн.

У міністерстві нагадали, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти днів.

У МОЗ України також повідомили, що раніше в Україну вже завезли 500 доз вакцини Janssen для щеплення працівників приватної компанії, яка оплатила її вартість, організувала доставку та забезпечила дотримання температурного режиму. Співробітники цієї компанії працюють на Алясці у сфері рибальства і мали вакцинуватися сертифікованою в США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.

Відповідно до даних Центру з контролю та профілактики захворювань у США, у клінічних дослідженнях вакцини Janssen побічні ефекти були стандартними, переважно незначними. Йдеться про біль, почервоніння і припухлість у місці уколу, а також про втому, головний біль, біль у м'язах, жар, нудоту. У деяких людей спостерігалися побічні ефекти, які впливали на їхню здатність виконувати повсякденну діяльність.

Водночас існує правдоподібний причинно-наслідковий зв'язок між вакциною Janssen і рідкісним та серйозним небажаним явищем – рідкісним тромбозом, який також спостерігають після вакцинації препаратом AstraZeneca. Частота таких тромбозів – близько 7 на 1 мільйон вакцинованих жінок у віці від 18 до 49 років. У жінок від 50 років і старше та чоловіків різного віку це небажане явище зустрічається ще рідше.

Додамо, в Україні проводять щеплення наступними вакцинами: AstraZeneca (індійського, корейського та італійського виробництва), CoronaVac (виробництва китайської Sinovac Biotech), Comirnaty (виробництва Pfizer-BioNTech) та американська Moderna.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 2 мільйони 074 тисячі 988 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози 850 тисяч 394 особи. Загалом проведено 2 мільйони 925 тисяч 380 щеплень. Станом на 4 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 тисячі 553 людини.

Фото ny1.com, radiosvoboda.org, bbc.co.uk