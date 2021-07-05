З бібліотек Івано-Франківщини вилучать книжку-комікс про стосунки двох дівчат.

Із бібліотек Івано-Франківщини вилучать книжку-коміксу «Принцеса + принцеса: довго і щасливо», в якій описуються стосунки між двома дівчатами. Відповідне рішення підтримала постійна депутатська комісія Івано-Франківської обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики на своєму засіданні 1 липня.

Депутати розглянули питання про вилучення 46 примірників книги, придбаних коштом держбюджету для бібліотек Івано-Франківщини, після звернення представників християнських спільнот Івано-Франківська та від заступника голови обласного об’єднання «Просвіта» Михайла Січки. В обох зверненнях вказувалося, що книжка «Принцеса + принцеса» підриває інститут сім’ї в Україні.

«Нам надійшов лист щодо книги «Принцеса+принцеса». Ми вже знаємо, скільки примірників є в наших бібліотеках. Ми справді їх розповсюдили по всіх бібліотеках, не багато – по одній, по дві в кожній. Зараз ми вилучаємо ці книги. Ми відреагували на лист», – повідомила заступниця начальника управління культури Івано-Франківської ОДА Мирослава Корнелюк.

Закупівлю книжки-коміксу «Принцеса + принцеса» провели на початку 2021 року. Усього Міністерство культури України та Український інститут книги придбали 1240 примірників цієї книги. Книга рекомендована для дітей від п’яти років, у ній описані стосунки між двома дівчатами, які завершуються їхнім весіллям.

Заступника голови Івано-Франківського обласного об’єднання «Просвіта» Михайло Січка у коментарі «Z» розповів, що на його думку, цю книжку закупили не через її художню цінність, а через те, що вона пропагує нетрадиційні стосунки.

«На мою думку, такі книжки провокують конфлікт у суспільстві, а ми живемо в час, коли є дуже багато соціальних проблем, в часи війни. Я з повагою ставлюся до прав кожного на самовизначення, особисте життя. Жодних негативних дій чи закликів не давав. Проте я вважаю, що не потрібно за державні кошти провокувати конфлікти. Ті, хто виступає за толерантність, також мають бути готовими усі точки зору. Коли купують такі книжки, варто порадитись із громадськістю», – зазначив він.

Михайло Січка уточнив, що його зверненню передувало спілкування із колегами в обласному об’єднанні «Просвіта», і вони ідейно його підтримали.

Тим часом тренерка зі статевого виховання Ольга Новак вважає таке рішення дискримінаційним.

«Сім'ї бувають дуже різні: тато, мама й діти, мама з дитиною, мама, бабця, дитина, чоловік з дружиною без дітей. Україна світська держава і в нас заборонена дискримінація. А у нас виходить, що представники релігійної спільноти мають певні привілеї, раз можуть вирішувати, що повинні читати діти в Івано-Франківській області», – зазначила Ольга Новак у коментарі ZAXID.NET.

Тренерка не вважає книгу загрозою традиційним цінностям.

«Як тренерка зі статевого виховання я проводила уроки для дітей 9-13 років, сама виховую двох доньок і знаю, що їх цікавить. Іноді вони ставлять такі запитання, що спочатку не знаєш, що відповісти. Гомосексуальність – це не загроза традиційним цінностям, це просто ще один варіант сексуальної орієнтації, такий самий, як колір очей чи волосся. Це не передається через марші, книги чи історії інших людей, з нею народжуються», – зазначила Ольга Новак.

Додамо, у лютому скандал через книгу «Принцеса + принцеса: довго і щасливо», авторства Кейті О'Нілл у перекладі Ярослава Стріхи виник у Луцьку. Тоді депутати міської ради звернулися до прем’єр-міністра з вимогою негайно вилучити книгу з бібліотек.

У видавництві «Рідна мова», яке видало комікс, раніше заявили, що комікс – про важливість власного вибору, про усвідомлення того, що люди різні та про терпимість до цього.

«Комікс дуже обережно торкається тем романтичних стосунків і терпимості різних моделей гендерної поведінки. Жодних відвертих сцен там немає й бути не може», – заявив видавець і додав, що вікова категорія, на яку розраховано комікс, – насправді 10-12 років.

Фото ridna-mova.com