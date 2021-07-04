Команда України покинула Євро-2020 після поразки англійцям 0:4.

 

Національна команда України з футболу покинула Євро-2020, поступившись в 1/4 фіналу збірній Англії – 0:4.

 

 

Українським футболістам на цьогорічному чемпіонаті кілька разів щастило – але на Рим подарунків уже не вистачило. Вже на 4-й хвилині Рахім Стерлінг віддав влучний пас на Гаррі Кейна, і форвард увігнав м'яч повз Георгія Бущана.

 

Синьо-жовтим довелося приходити до тями після стрімкого голу й шукати запасних тактичних варіантів для зміни гри.

 

Загалом гра в першому таймі була досить рівною. В України найкращий момент був у Романа Яремчука, який протягнув м'яч у штрафну, але не пробив Джордана Пікфорда. Водночас Бущан зреагував на небезпечний удар Деклана Райса.

 

У середині тайму травму отримав Сергій Кривцов. Шевченко випустив замість нього Віктора Циганкова, підсиливши атаку і перебудувавши гру команди.

 

У другому таймі все зламалося – і знову через ті нещасливі перші хвилини: Гаррі Магуайр забив головою після подачі кутового вже на 46-й хвилині. А через чотири хвилини Гаррі Кейн зробив дубль ударом головою.

 

Згодом англійцям іще раз вдалося забити – Джордан Хендерсон.

 

 

За часом контролю м'яча команди були майже рівними – 53% проти 47%.

 

Українці завдали вісім ударів (2 – в рамку, 1 – мимо воріт, 5 – заблоковані), англійці – 10 (6 – у рамку, 2 – мимо, 2 – заблоковано).

 

Найкращим гравцем матчу, згідно з версією WhoScored, став Гаррі Кейн (оцінка – 9,3). У складі українців найвищу оцінку отримав Євген Макаренко (6,9).

 

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії. Британці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

 

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

 

Вихід до 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії. У 2006-му українці виходили в 1/4 фіналу чемпіонату світу.

 

 

04.07.2021

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