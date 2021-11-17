Команда України перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла до плей-оф.

Національна команда України із футболу у завершальному матчі відбіркового турніру європейської кваліфікації на чемпіонат світу здобула виїзну перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:0 і фінішувала на другій сходинці в групі D. Українці кваліфікувалися до стадії плей-оф, де зіграють із дружиною, котра зайняла друге місце в іншій групі.

Турнірна ситуація у групі перед останнім ігровим днем склалася таким чином, що навіть перемога не ґарантувала національній України другого місця. Перед фінальним туром на другій сходинці була Фінляндія (котра здобула на два пункти більше, ніж українці). Україна мусила будь-що перемагати й чекати, що фіни в домашньому матчі проти Франції або ремісують, або програють.

Боснійці грали доволі брудно. Підопічні Олександра Петракова на провокації не піддалися та перейшли до планомірної облоги воріт суперника. На 6-й хвилині перший момент створив Маліновський, який обіграв опонента та потужно вистрілив із двадцяти метрів – трохи невлучно. За сім хвилин приблизно з тієї ж точки пробивав Зінченко, але також схибив.

Перевага українців у класі виглядала очевидною, але боснійці намагалися нівелювати цей фактор жорсткістю та компактністю в обороні.

Після прицільної передачі Соболя низом у штрафний Яремчук на якусь дещицю не дотягнувся до м’яча, перебуваючи перед самими воротами, а невдовзі удар того ж Яремчука впритул парирував колишній голкіпер луганської "Зорі" Васіль.

На 27-й хвилині огризнулися господарі – Демірович, вислизнувши з-під опіки, не зумів у дотик переправити м’яч у сітку. Українці відповіли ударом Ярмоленка, але й капітан схибив. Зрештою напружений і нервовий перший тайм завершився без голів, хоча під його завісу після кутового ледь не забили боснійці – героїчний сейв виконав Бущан.

У другій 45-хвилинці гра тривала в невисокому темпі. На 57-й хвилині Маліновський знайшов шпарину в щільному захисті балканців та віддав передачу на Яремчука, але удар форварда був заблокований. Невдовзі збірна України таки повела в рахунку. Циганкову вдався прохід до лицьової з гострим прострілом, м’яч рикошетом від Ярмоленка опинився перед Зінченком, і той розстріляв ворота – 0:1.

Команда Боснії і Герцеговини після пропущеного м’яча перейшла до активніших дій та почала розкриватися. Небезпечними були подачі до штрафного українців як із гри, так і з кутових. У ці хвилини з найкращого боку проявив себе Бущан. А потім Довбик, який вийшов на заміну, у ході контратаки з передачі іншо партнера по заміні Шапаренка закріпив перевагу синьо-жовтих.

Фінляндія програла Франції 0:2, відтак національна команда України фінішувала у своїй групі на другому місці та візьме участь у плей-оф за путівку на ЧС-2022. Жеребкування відбудеться 26 листопада, а плей-оф складатиметься із півфіналів (24 березня) та фіналів (29 березня) у форматі одноматчевих протистоянь.

У плей-оф гратиме дванадцять команд. Україна кваліфікувалася до цього раунду як несіяна, отож свій весняний півфінал проведе на виїзді.