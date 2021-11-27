Національна команда України зіграє з Шотландією у плей-оф.

Національна команда України з футболу отримала суперника у півфіналі плей-оф з відбору на чемпіонат світу з футболу 2022 року. У наступному раунді українці позмагаються зі збірною Шотландії.

Півфінальні пари визначилися у п'ятницю під час жеребкування в Цюриху.

У зустрічних матчах за три путівки на Мундіаль від Європи борються 12 команд, котрі посіли другі місця у своїх групах під час групового раунду, а також Австрія та Чехія, котрі кваліфікувалися далі за квотою Ліги націй.

Збірна України потрапила на шлях А. Синьо-жовті зіграють 24 березня на виїзді з Шотландією. А у випадку перемоги 29 березня протистоятимуть переможцеві пари Уельс – Австрія, і теж у гостях.

"Хороше жеребкування. Добре, що нам не дісталися Італія та Португалія. Але ми зустрінемося із сильними командами, цікаво буде з ними зіграти. Прикро, що точно не зіграємо вдома, це було б фантастичною новиною для наших уболівальників", - оцінив результати жеребкування головний тренер команди Олександр Петраков.