Петракова призначили головним тренером національної команди з футболу.

 

Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної команди України.

 

 

Про це йдеться у повідомленні УАФ. Нагадаємо, у вівтрок українська команда перемогла Боснію та Герцеговину і пробилася до стадії плей-оф з відбору на чемпіонат світу.

 

"За три місяці ми можемо підбити перші підсумки його роботи – збірна виборола право на виступ у плей-оф відбору чемпіонату світу-2022. За цей час команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами – збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив зміну формального статусу на чолі збірної", – заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

 

Контракт уклали до 30 грудня 2022 року, до завершення чемпіонату світу в Катарі, з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року – на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024.

 

Члени виконкому УАФ підтримали пропозицію одноголосно.

 

Олександр Петраков – чемпіон світу на чолі команди U-20 (2019), півфіналіст чемпіонату Європи U-19 (2018). Очолив національну команду у статусі в.о. головного тренера 17 серпня, а перший матч мав 1 вересня (Україна – Казахстан – 2:2).

 

18.11.2021

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