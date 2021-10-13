Україна ремісувала з Боснією та Герцеговиною на "Арені Львів".

 

Національна команда України з футболу ремісувала зі збірною Боснії та Герцеговини в передостанньому матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року в Катарі – гра на "Арені Львів" завершилася з рахунком 1:1.

 

 

 

Боснійці – прямий конкурент українців за змогу змагатися на мундіалі. В останньому турі синьо-жовті зіграють із БіГ на виїзді – виглядає, що саме там розігруватиметься путівка у плей-оф.

 

У дебюті зустрічі, зважаючи на надзвичайно високу ціну результату, обидві команди дорожили м’ячем та розважливо будували атаки, намагаючись уникати невиправданих втрат. При невисокому темпі гри Україна мала перевагу та поступово підтискала суперників, змушуючи їх опускатися глибше. На 15-й хвилині Ярмоленко не відгукнувся на простріл Циганкова і забив свій 44 м'яч за національну збірну.

 

Закрита модель боснійців дала збій – вони змушені були перейти до більш активних дій. Відтак збірна України спробувала грати другим номером і створила кілька небезпечних атак. Контратака за участю реактивних Соболя та Тимчика завершилася героїчним сейвом Шехича. А після подачі Степаненка чудову нагоду відзначитися не використав Циганков, пробивши головою поряд зі стійкою.

 

Збірна Боснії і Герцеговини у першому таймі також мала кілька небезпечних атак. Колашинац пробивав із близької відстані з гострого кута, але обидві його спроби були заблоковані. Перед самою перервою П'ятов потягнув удар Хаджиахметовича, а Превляк схибив на добиванні.

 

У другому таймі боснійці також демонстрували територіальну перевагу. Українці ж намагалися проявитися на контратаках. Тимчик на 50-й хвилині відірвався від суперників, але не влучив у нижній кут. А невдовзі Циганков з Яремчуком класно розіграли двоходівку, але без доброго завершального удару.

 

На 69-й хвилині знаменитий сейв виконав П'ятов, витягнувши м’яч з-під поперечини після удару Джеко.

 

Тиск гостей спрацював на 77-й хвилині, коли Ахмедходжич переправив м’яч у ворота після чіткого пасу Стевановича.

 

Вирішальна гра національної команди України відбудеться 16 листопада у боснійській Зениці.

 

В.о. головного тренера України Олександр Петраков заявив на післяматчевій пресовій конференції, що він не має претензій до підопічних.

 

"Шанси? Ми будемо битися до кінця, це я вам обіцяю. Усі хлопці це розуміють", – сказав Петраков.

 

 

13.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
З Моцартом проти епілепсії
Соната для фортепіано ре-мажор заспокоює надмірні сигнальні потоки в мозку.
12.10.21 | | Наука
Відволікаючі удари у голову
Юрко ТИМЧУК
Щоб добре заховати голку, її не треба пхати в копицю сіна, ефективніше кинути в купу таких самих голок. Цей принцип досконало опанували вітчизняні політики і никають скандали в копицях скандалів. Огляд подій тижня в Україні.
11.10.21 | | Україна
«Сокіл» та «Алкід»: між рядками
Вікторія Антошевська
«Сокіл»/«Алкід» – диптих, об’єднаний рядом символів, алюзій та художніх прийомів. Образ Сокола – режисерська новація. Поява у глядацькій залі драматичної акторки у ролі птаха розпочинає дійство, яке вдало поєднує в собі неспотворене лібрето та оригінальний перформанс з дещицею дотепного гумору, що його здатна сприйняти навіть консервативна публіка.
11.10.21 | | Штука
Як виглядають «тверді» електрони?
Науковцям уперше вдалося сфотографувати кристали Вігнера – структури електронів, що нагадують бджолині стільники.
11.10.21 | | Наука
Гесіод: міф про нарциса
Олександр Фільц-Павенцький
Перспективу одноманітної вічності можуть врятувати бажання здобувати нове знання і визнання – за рахунок тих, чия душа здатна поділитися власною нарцистичною наснагою
11.10.21 | | Дискурси
Світова прем’єра «Україна Terra Incognita»
Вікторія Химинець
«Україна Terra Incognita»  переосмислює відомі жанри та місце української музики в них. Митці проєкту не «вкладають» українську пісню у створений кілька століть тому формат опери, а створюють свій – неповторний та унікальний.
10.10.21 | | Штука
Про сходи, що зникли, але є
Діана Клочко
Драбина, що пов'язує землю Бучача із небом, продовжує існувати у неполічених сходинках і сходженнях містян на пагорби.
10.10.21 | | Дискурси
Сянок чи Сянік?
Як називати українською мовою давнє княже місто в долині річки Сян? І як цю назву наголошувати? Початок топонімічно-філологічної дискусії.
09.10.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.