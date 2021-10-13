Україна ремісувала з Боснією та Герцеговиною на "Арені Львів".

Національна команда України з футболу ремісувала зі збірною Боснії та Герцеговини в передостанньому матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року в Катарі – гра на "Арені Львів" завершилася з рахунком 1:1.

Боснійці – прямий конкурент українців за змогу змагатися на мундіалі. В останньому турі синьо-жовті зіграють із БіГ на виїзді – виглядає, що саме там розігруватиметься путівка у плей-оф.

У дебюті зустрічі, зважаючи на надзвичайно високу ціну результату, обидві команди дорожили м’ячем та розважливо будували атаки, намагаючись уникати невиправданих втрат. При невисокому темпі гри Україна мала перевагу та поступово підтискала суперників, змушуючи їх опускатися глибше. На 15-й хвилині Ярмоленко не відгукнувся на простріл Циганкова і забив свій 44 м'яч за національну збірну.

Закрита модель боснійців дала збій – вони змушені були перейти до більш активних дій. Відтак збірна України спробувала грати другим номером і створила кілька небезпечних атак. Контратака за участю реактивних Соболя та Тимчика завершилася героїчним сейвом Шехича. А після подачі Степаненка чудову нагоду відзначитися не використав Циганков, пробивши головою поряд зі стійкою.

Збірна Боснії і Герцеговини у першому таймі також мала кілька небезпечних атак. Колашинац пробивав із близької відстані з гострого кута, але обидві його спроби були заблоковані. Перед самою перервою П'ятов потягнув удар Хаджиахметовича, а Превляк схибив на добиванні.

У другому таймі боснійці також демонстрували територіальну перевагу. Українці ж намагалися проявитися на контратаках. Тимчик на 50-й хвилині відірвався від суперників, але не влучив у нижній кут. А невдовзі Циганков з Яремчуком класно розіграли двоходівку, але без доброго завершального удару.

На 69-й хвилині знаменитий сейв виконав П'ятов, витягнувши м’яч з-під поперечини після удару Джеко.

Тиск гостей спрацював на 77-й хвилині, коли Ахмедходжич переправив м’яч у ворота після чіткого пасу Стевановича.

Вирішальна гра національної команди України відбудеться 16 листопада у боснійській Зениці.

В.о. головного тренера України Олександр Петраков заявив на післяматчевій пресовій конференції, що він не має претензій до підопічних.

"Шанси? Ми будемо битися до кінця, це я вам обіцяю. Усі хлопці це розуміють", – сказав Петраков.