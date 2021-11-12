Національна команда України ремісувала з болгарами у товариській грі.

Національна команда України з футболу ремісувала у товариському матчі проти Болгарії 1:1 напередодні заключного поєдинку групового турніру європейської кваліфікації ЧС-2022.

Гра відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Згідно з даними інтернет видання dynamo.kyiv.ua, за весь матч українці завдали 33 удари по воротах суперника, натомість болгари – 2. Статистика контролю м'яча: 64% проти 36%.

За п’ять днів до вирішального матчу проти боснійців тренер команди Олександр Петраков виставив цілком бойовий склад синьо-жовтих, наближений до оптимального. Уперше в кар’єрі зі стартових хвилин гру за національну команду розпочав Артем Довбик. На відміну від усіх попередніх поєдинків цієї осені, збірна діяла не в три, а у два центральні захисники, пару яких склали Кривцов та Матвієнко, коментує репортер Української асоціації футболу.

Перша ж атака українців ледь не принесла успіх. Ярмоленко вдерся до карного майданчика болгар та закинув м’яча на дальню стійку, де набігав Зінченко – та Олександрові удар не вдався. За сім хвилин ця двоходівка майже повторилася, але цього разу Зінченко пробивав головою – знову марно.

Наступний момент створив капітан українців, та Зубков не скористався передачею Ярмоленка. Потім Довбик відправив м’яч у сітку воріт суперників після прострілу Тимчика – офсайд.

Синьо-жовті постійно знаходили вільні зони біля воріт суперника й створювали момент за моментом – утім болгарській збірній щастило і надалі.

Болгарська команда під час своїх нечисленних атак покладалася на індивідуальні дії власних технічних виконавців, але створити щось загрозливе для Бущана не спромоглася. Забили ж гості після щедрого подарунку від збірної України. Після введення м’яча у гру болгарським голкіпером Матвієнко невдало запалив "свічку" в небеса, а Тимчик не втримав Кірілова. 0:1.

По перерві у складі українців вийшло три нові гравці, у тому числі дебютант – голкіпер Різник.

Бомбардування болгарських воріт відновилося з перших же хвилин другого тайму, але з тим самим результатом – Зінченко зарядив у стійку, а Яремчук пробив повз ціль. Коли ж Ярмоленко нарешті забив, удруге в матчі гол було скасовано через положення "поза грою". На 58-й хвилині розкішний шанс не використав Яремчук, не влучивши у ворота з лінії голкіперського прямокутника.

Воротар Болгарії діяв знаменито, парирувавши і гарматний постріл Маліновського здалеку, й удар упритул Ярмоленка.

Допіру на 79-й хвилині Степаненко зрівняв рахунок потужним ударом здалеку.

"Я дуже задоволений грою, кожним футболістом, який вийшов у стартовому складі чи на заміну. Я не маю претензій до підопічних. Пропущений м'яч... таке трапляється у футболі. Якщо так гратимемо з Боснією і Герцеговиною, то потрапимо на чемпіонат світу", – прокоментував головний тренер команди Олександр Петраков.

Товариський матч

Україна — Болгарія — 1:1 (0:1)

Голи: Степаненко (79) — Кірілов (35)

Україна: Бущан (Різник, 46), Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Соболь (Коваленко, 68), Зінченко, Сидорчук (Степаненко, 46), Маліновський (Гармаш, 78), Ярмоленко (к), Зубков (Циганков, 61), Довбик (Яремчук, 46)

Запасні: Пятов, Качараба, Корнієнко, Сікан, Буяльський, Караваєв

Тренер: Олександр Петраков

Болгарія: Михайлов (к) (Вуцов, 46), Йорданов (Туріцов, 14), А. Христов, Дімітров, Велковський, Р. Цонєв (Чочев, 61), Б. Цонєв (Костадінов, 70), Кірілов, Недєлєв, А. Ілієв (Мінчев, 46), Десподов (Янков, 70)

Запасні: Караджов, Петков, Іванов, Д. Ілієв, Цвєтанов, І. Ілієв

Тренер: Ясен Петров