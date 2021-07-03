Путін заборонив французьке шампанське з Шампані називати шампанським.

За законодавством РФ існує, виявляється, тільки "російське шампанське" та "коньяк Росії", решта – це ігристі вина та бренді.

Представники Moet Hennessy в Росії повідомили торговим мережам про те, що підписані вчора Путіним поправки в законодавство про алкоголь забороняють їм називати шампанське з Шампані шампанським.

Відповідний лист оприлюднила у фейсбуці співробітниця мережі Vinicom Ольга Соколова:

"Виглядає як фейк, але це правда. Ресторани вони вже занапастили, взялися за виноторгівлю. Чорне віднині тепер біле, а біле –чорне. «Замість того щоб витрачати всі вільні гроші на випивку, хіба би не краще купити квитки в театр на цікаву виставу? Тепер стільки говорять про авангардний театр, а ви знаєте, що це таке? Ви бачили п'єси Іонеско?».

Moet Hennessy зазначає, що законопроект "виключає поняття «шампанське», дозволяючи використовувати його винятково тільки щодо «російського шампанського», виробленого на території Росії, і зобов'язує виробників шампанських вин з французького регіону Шампань перейменовувати свою продукцію в «ігристе вино»".

Шампанське Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та ін. виробляється найбільшим у світі виробником товарів класу люкс – LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

У листі компанії йдеться, що через ці зміни компанія мала би пересертифікувати продукції, змінити маркування, а також разом з виноробною Асоціацією реґіону Шампань прийняти рішення про перейменування продукції. Французькі виробники шампанського поки не підтвердили готовність змінити назву для російського ринку.

У зв'язку з цим компанія вирішила призупинити відвантаження шампанського в Росію.

Якщо раніше закон "Про державне регулювання алкоголю" відносив до алкогольної продукції "ігристе вино (шампанське)", то тепер цю частину прописали як "ігристе вино, включаючи російське шампанське".

Це не єдина значуща зміна для імпортного алкоголю у зв'язку з поправками. Наприклад, в новому законі не буде імпортних тихих і ігристих вин із захищеним географічним зазначенням і найменуванням місця походження, винних напоїв та ін. Зате закон вводить нове поняття "Коньяк Росії".

Нагадаємо, що географічно Коньяк – це французьке місто, що спеціалізується на виробництві однойменного напою. Даний бренд захищається ЄС поряд з шампанським, віднедавна Вірменія називає свій знаменитий вірменський коньяк бренді.