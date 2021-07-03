Словаччина повернула назад до Росії значну частину доз вакцини «Спутник V».

Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. 

 

 

Словаччина придбала 200 тисяч доз російської вакцину від коронавірусу ще в березні. Однак, як повідомило Міністерство охорони здоров'я в Братиславі, інтерес словаків до «Спутника V» не підтвердив попередніх оцінок.

 

Відтак Словаччина відпродала назад Росії 160 тисяч доз невикористаних вакцини. Як запевнила речниця Мінохоронздоров'я республіки Зузана Еляшова (Zuzana Eliášová), Росія придбала вакцину за тією ж ціною, за якою продала їх Словаччині – 9,95 долара за штуку. Гроші повинні бути перераховані протягом 20 робочих днів після підписання угоди.

 

«Викуплені дози вже вивезли зі Словаччини. У країні залишилися тільки ті, які призначені для громадян, що зареєструвалися на вакцинацію “Спутником V”», – додала представниця Міністерства охорони здоров'я.

 

Нагадаємо, що придбання російського препарату навесні призвело до урядової кризи в Словаччині.  Тодішній прем'єрміністр Ігор Матовіч (Igor Matovič) був змушений подати до демісії, оскільки розпорядився закинути «Спутник V», не дочекавшись схвалення вакцини відповідним регуляторним органом ЄУ, як того вимагала президентка Зузана Чапутова (Zuzana Čaputová) і партнери з правлячій коаліції.

 

Потім був ще один скандал. Словацький державний інститут контролю за ліками з'ясував, що препарат з отриманої партії «Спутника V» не ідентичний тому, який отримав позитивний відгук в авторитетному медичному журналі The Lancet.

03.07.2021

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