У Карпатах патрулюватиме підрозділ Нацгвардії.

На Верховинщині планують облаштувати пункт тимчасового базування окремої гірсько-патрульної роти Нацгвардії. Патрулі охоронятимуть громадський порядок не тільки в населених пунктах, але й у гірській місцевості, повідомили у Верховинській райдержадміністрації.

Представник підрозділу підполковник Богдан Богдан розповів, що свою роботу побудували на основі досвіду колег сусідніх європейських держав, зокрема Румунії. Якщо такий пункт розмістять на Верховинщині, то вдасться охороняти громадський порядок на усій території гірського району.

«Зараз у резерві військової частини перебуває низка спецтехніки, зокрема високопрохідні вантажні та легкові автомобілі, снігоходи та гірськолижне спорядження, квадроцикли та інше обладнання, які ми можемо використовувати в разі виникнення надзвичайних ситуації у важкодоступних гірських населених пунктах. Це значно допоможе рятувальникам та територіальним громадам району», — повідомив Богдан Богдан.

Для Верховинщини та туристичного розвитку району розміщення пункту гірсько-патрульної роти є корисним, вважає голова Верховинської РДА Василь Бровчук.

«Район є туристичним, зі складним рельєфом та маршрутами. Багато туристів та туристичних груп часто потребують допомоги в горах. Тому, на мою думку, підрозділ, в разі потреби, може бути задіяний для надання допомоги, пошуку чи інших цілях. З боку районної влади буде повне сприяння в допомозі та пошуку території і приміщення для базування такого підрозділу», — зазначив Василь Бровчук.

Фото facebook.com/verhovunaRDA