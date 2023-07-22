На полонині Дуконя, в монастирі, що перейшов з УПЦ МП в ПЦУ, згоріла церква.

Вночі згоріла дерев'яна церква в Свято-Троїцькому Дуконському чоловічому монастирі, що у селі Пробійнівка на полонині Мала Дуконя Верховинського району (Зеленинська тергромада).

21 липня о 22:36 до рятувальників у Верховині надійшло повідомлення про пожежу в монастирі, що знаходиться високо в горах (1434 метрів над рівнем моря) на важкодоступній полонині за 60 км і дві години їзди від районного центру та 12 км від найближчого села Пробійнівки.

До місця пожежі було направлено верховинських рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної охорони села Яблуниця за 23 км і годину їзди від монастиря.

Дерев’яна будівля монастиря була повністю охоплена вогнем, площа пожежі складала 120 кв. м, але рятувальники вберегли від вогню поруч розташовані господарські будівлі та дзвіницю.

Постраждалих на пожежі немає. Причина виникнення та збитки встановлюються, повідомили в ДСНС України.

Заснований у 2000 році монастир підпорядковувався Українській православній церкві московського патріархату (Івано-Франківська єпархія), 9 березня минулого року обласна влада закрила монастир.

У серпні з ініціативи єпископа Коломийського і Косівського ПЦУ на території монастиря організували дитячий духовно-патріотичний табір “Крок до Бога” для дітей воїнів ЗСУ.

Цього року на початку червня у монастирі почали правити службу священники Православної церкви України. Першу українську Службу Божу на Зелені свята в Свято-Троїцькому чоловічому монастирі у Гринявських горах очолив відомий отець Іван Рибарук, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Криворівня.