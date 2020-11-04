Віталій Марків повернувся в Україну. Йде в Нацгвардію.

 

Віталій Марків, який провів понад 3 роки за ґратами в Італії через сфабриковану проти нього справу, продовжить служити у Національній гвардії.

 

Про це він повідомив у Києві на летовищі по прибутті із Італії, передає Hromadske.

 

 

"Цей день для мене особисто надзвичайна подія. Можливо, це найважливіша моя особиста перемога. Я собі дав обіцянку вистояти до кінця не тільки заради себе, а й заради усіх тих героїв, які віддали свої життя і які до сьогодні боряться за суверенність і незалежність нашої країни. Ми довели, що лише спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є. Правда існує і вона завжди перемагає. Тож моя задача – це продовження служби у лавах Нацгвардії України", – сказав Марків.

 

Віталій розповів, що наразі він обговорює із адвокатами можливість вимагання компенсації від італійської сторони за три роки, проведені за ґратами. "Наразі ми на контакті з моїми адвокатами. Ми будемо чекати остаточного висновку касації, а після того вже будемо робити висновки й уживати заходів. Але відповісти мають бути ті люди, які старалися зганьбити не лише збройні формування України, а й увесь український народ", – заявив він.

 

 

Після летовища Віталій Марків поїхав у Офіс Президента на зустріч із Врлодимиром Зеленським.

 

"Ви молодець. Я вас вітаю, дуже приємно зустрітися. Я вважаю, що це дійсно спільна перемога, і перш за все – перемога України на міжнародному рівні. Круто, що у нас такі бійці. Все, що було в наших силах, ми робили", – сказав Зеленський.

 

04.11.2020

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