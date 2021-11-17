Бійців Нацгвардії передислоковують на західний кордон.

 

Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західний кордон для захисту України. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомлено на офіційній facebook-сторінці Бригади швидкого реагування Національної гвардії.

 

 

«Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканними», - йдеться у дописі.

 

Нацгвардійці працюватимуть на території Львівщини, Рівненщини та Волині, повідомив у коментарі «Суспільному» пресофіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії Андрій Куліш. За його словами, там Нацгвардійці будуть працювати разом із прикордонниками та іншими силовиками.

 

 

Повідомляється також, що станом на 16 листопада ситуація контрольована.

 

Зазначимо, 11 листопада у МВС повідомили, що кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліцейських та 15 вертольотів.

 

Фото facebook.com/RapidReactionBrigade

17.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
GRA оголошує фінал!
12 вистав-фіналістів, які потрапили в шортліст ІV Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА, з 20 листопада по 2 грудня можна буде подивитись на каналі «НСТДУ України» в YouTube та на сторінках Спілки та Фестивалю-Премії ГРА у Facebook.  
17.11.21 | | Штука
Земля обертається повільніше, ніж торік
Після пришвидшення 2020 року ротація Землі сповільнилася.
16.11.21 | | Наука
Майстер народження дива
@Аделіна Єфіменко
Один із найавторитетніших інтерпретаторів музики бароко та класицизму, професійний художник, композитор, флейтист, музикознавець, живописець, гравер, автор-сатирик, який періодично публікується в журналі «Vernacoliere»,Федеріко Марія Сарделлі є головним диригентом Accademia Barocca di S.Cecilia.
16.11.21 | | Штука
Цифрово безсмертні
Марцін Звєжховський
Безсмертя стукає в наші двері. Однак замість того, щоб жити вічно людьми, ми зможемо повернутися як "ув'язнені" в машинах копії. Google і Microsoft уже запатентували цю технологію.
16.11.21 | | Дискурси
Карпато-кримське «АртПоле»
Мультидисциплінарний проєкт «Крим. Третій вимір», що поєднав музику та аудіовізуальні інсталяції, стріт-арт та документальні інтерв’ю, триває вже кілька місяців.Кримський проєкт агенції «АртПоле» завершиться в Івано-Франківську 19-21 листопада 2021 року.
15.11.21 | | Штука
50-літній ювілей комп'ютерної революції.
Остап РЕСТ
Більшість багатства, створеного за останні півстоліття, є прямим результатом чіпу Intel 4004.
15.11.21 | | Минуле
В перервах між творенням дурниць
Юрко ТИМЧУК
Якщо і поламаний годинник двічі на добу показує час правильно, то і від найнекомпетентнішого матолка колись буває користь. Огляд подій тижня в Україні.
15.11.21 | | Україна
В алмазі з Ботсвани виявили неочікуваний мінерал
Відкриття є рідкісною можливістю зазирнути у процеси, які відбуваються у глибокій мантії, і, як наслідок, краще зрозуміти будову нашої планети.
14.11.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.