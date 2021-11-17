Бійців Нацгвардії передислоковують на західний кордон.

Підрозділи швидкого реагування Нацгвардії вирушили на західний кордон для захисту України. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомлено на офіційній facebook-сторінці Бригади швидкого реагування Національної гвардії.

«Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканними», - йдеться у дописі.

Нацгвардійці працюватимуть на території Львівщини, Рівненщини та Волині, повідомив у коментарі «Суспільному» пресофіцер Бригади швидкого реагування Нацгвардії Андрій Куліш. За його словами, там Нацгвардійці будуть працювати разом із прикордонниками та іншими силовиками.

Повідомляється також, що станом на 16 листопада ситуація контрольована.

Зазначимо, 11 листопада у МВС повідомили, що кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліцейських та 15 вертольотів.

Фото facebook.com/RapidReactionBrigade