Командувач Нацгвардії демісував із посади через стрілянину у Дніпрі.

 

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину в Дніпрі, внаслідок якої загинуло п'ятеро людей і п'ять дістали поранення.

 

 

Про це Балан сказав на брифінгу в Дніпрі, повідомляє "Укрінформ".

 

"Враховуючи, що за будь-які дії, хороші чи погані, несе відповідальність командир, сьогодні вранці я написав рапорт міністру внутрішніх справ з клопотанням перед Президентом України про відставку і звільнення з посади командуючого Національною гвардією", – зазначив він.

 

З його слів, від виконання обов'язків на час розслідування відсторонено командира полку, його заступника по роботі з особовим складом і начальника штабу.

 

У четвер о 3:40 у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку; ще п'ятеро людей дістали поранення. Він утік із автоматичною зброєю із місця злочину. Приблизно о 9.30 його затримали в місті Підгороднє.

 

Згідно з даними правоохоронців, стрільця звати Артемій Рябчук, він 2001 року народження, із Ізмаїлу.

 

Чотирьох поранених прооперували, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

 

27.01.2022

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