Восени у Львові відкриють першу чергу креативного простору KIVSH.

У Львові ревіталізовують колишні цехи заводу автонавантажувачів, що на вулиці Шевченка, 120, у креативний простір KIVSH. Реконструкція промислових споруд австрійського та радянського періоду відбувається почергово, відкрити першу чергу планують вже восени, повідомила пресслужба Львівської міськради.

«В австрійські часи на цій території були казарми та військові склади, згодом у ХХ столітті – Львівський завод автонавантажувачів. Зараз ми ревіталізуємо австрійські промислові будівлі, даємо їм нове життя», – розповівала CEO KIVSH Катерина Книжицька.

За її інформацією, на території креативного простору, площею 20 тисяч м2, створюють локації за п’ятьма напрямами: локації для роботи та партнерства, для спорту, краси та здоров’я, локацію смаку, освітню локацію та локацію мистецтва.

«Коли ми говоримо про KIVSH — ми говоримо про синергію креативу та бізнесу. Тут працюватимуть компанії креативної індустрії, запускатимуть інноваційні стартапи, відбуватимуться освітні програми нового ґатунку, лекції, майстер-класи, — розповіла Катерина Книжицька. — У просторі буде фітнес-клуб нового формату, зона краси та здоров’я, а також фудкорт, де поєднаємо гастрономічні заклади з різноманітною тематикою та кухнею. Ще одним ідейним напрямком є мистецтво: галереї, художні резиденції та майстерні. І, звісно, це буде місце для проведення різноманітних івентів».

Зараз KIVSH шукає резидентів. Уже зголосилися міжнародна мережа гнучких офісних рішень Regus, агенція продуктового дизайну та брендингу Qubstudio, рекламний холдинг Vitamin, кафе-кондитерська Cheese Bakery, фітнес-клуб Smartass.

Назва креативного простору KIVSH має історичний підтекст, адже на заводі, який тут діяв раніше, виготовили перший автонавантажувач зі змінним ковшем. Відтак КІВШ розшифровується: К — креативний, І — інноваційний, В — відкритий, Ш — широкофункціональний. Сьогодні у межах креативного простору «ківш» символізує поштовх на новий рівень ідей, пояснила Катерина Книжицька.

Фото city-adm.lviv.ua, kivsh.com