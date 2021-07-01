Восени у Львові відкриють першу чергу креативного простору KIVSH.

 

У Львові ревіталізовують колишні цехи заводу автонавантажувачів, що на вулиці Шевченка, 120, у креативний простір KIVSH. Реконструкція промислових споруд австрійського та радянського періоду відбувається почергово, відкрити першу чергу планують вже восени, повідомила пресслужба Львівської міськради.

 

 

«В австрійські часи на цій території були казарми та військові склади, згодом у ХХ столітті – Львівський завод автонавантажувачів. Зараз ми ревіталізуємо австрійські промислові будівлі, даємо їм нове життя», – розповівала CEO KIVSH Катерина Книжицька.

 

 

За її інформацією, на території креативного простору, площею 20 тисяч м2, створюють локації за п’ятьма напрямами: локації для роботи та партнерства, для спорту, краси та здоров’я, локацію смаку, освітню локацію та локацію мистецтва.

 

 

«Коли ми говоримо про KIVSH — ми говоримо про синергію креативу та бізнесу. Тут працюватимуть компанії креативної індустрії, запускатимуть інноваційні стартапи, відбуватимуться освітні програми нового ґатунку, лекції, майстер-класи, — розповіла Катерина Книжицька. — У просторі буде фітнес-клуб нового формату, зона краси та здоров’я, а також фудкорт, де поєднаємо гастрономічні заклади з різноманітною тематикою та кухнею. Ще одним ідейним напрямком є мистецтво: галереї, художні резиденції та майстерні. І, звісно, це буде місце для проведення різноманітних івентів».

 

 

Зараз KIVSH шукає резидентів. Уже зголосилися міжнародна мережа гнучких офісних рішень Regus, агенція продуктового дизайну та брендингу Qubstudio, рекламний холдинг Vitamin, кафе-кондитерська Cheese Bakery, фітнес-клуб Smartass.

 

 

Назва креативного простору KIVSH має історичний підтекст, адже на заводі, який тут діяв раніше, виготовили перший автонавантажувач зі змінним ковшем. Відтак КІВШ розшифровується: К — креативний, І — інноваційний, В — відкритий, Ш — широкофункціональний. Сьогодні у межах креативного простору «ківш» символізує поштовх на новий рівень ідей, пояснила Катерина Книжицька.

 

Фото city-adm.lviv.ua, kivsh.com

01.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
«Альфа і Омега» у Львівській Опері
4 липня Львівська національна опера завершує 121-ий театральний сезон. Тож в останній тиждень проведення вистав, артисти театру презентуватимуть глядачам особливо цікаву та несподівану програму.
30.06.21 | | Штука
Зображення атомів з найбільшим розрізненням
Вчені з Корнелльського університету створили потужний детектор, за допомогою якого отримали зображення атомів з неймовірно високим розрізненням.
29.06.21 | | Наука
Українська духовість в її культурно-історичних виявах.
Яким Ярема
Урожайна земля не вимагала підприємчивости. Підприємчивого духа не могло вироблювати й континентальне положення краю, позбавлене сусідства з морем. Безнастанні історичні „лихоліття“, які були вислідом передовсім пасивного відношення до реальної дійсности, спричиняли кожний раз нову душевну утечу від світу, а в слід за тим спадали на край і нарід нові зовнішні лиха...
29.06.21 | | Минуле
Психологічні особливості української нації в оцінці Якима Яреми
Олександра Трофимук
Висновки Якима Яреми з 1935 року загалом невтішні. Питання, чи буде організм лікуватися і чи настане оздоровлення — чи стане український народ “повним народом”, риторичне...
29.06.21 | | Минуле
Трамп повернеться вже у серпні?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп повернеться у Білий дім ще цього літа. Принаймні у цьому переконаний він сам і мільйони його шанувальників.
29.06.21 | | У світі
Рецепт за щесце
Микола Шанта
О тим же дзе идземе после шмерци и чом зме вообще ту. Бо то єдини прави питаня и науки и уметносци и вообще чловекового роздумованя
29.06.21 | | Дискурси
Трістан Йонаса Кауфмана
©Аделіна Єфіменко
Йонасу Кауфману імпонує нова постановка Кшиштофа Варліковського, він зауважує чутливість режисера до музики, співаків, переваги внутрішньої взаємодії над зовнішньою, тому на сцені вокаліст чується креативно і впевнено в надскладній партії Трістана.
29.06.21 | | Штука
Зовнішні подразники для внутрішнього вжитку
Юрко ТИМЧУК
В епоху глобалізації світ остаточно став україноцентричним. Принаймні нас в цьому переконували, переконували і багатьох переконали.
28.06.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.