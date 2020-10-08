ДАБІ дозволила почати реконструкцію старого трамвайного депо у Львові.

 

Територію старого трамвайного депо у Львові, що на початку вулиці Сахарова, перетворять на креативний простір Lem Station із коворкінгом, офісами, концертним залом, фудкортами та громадськими просторами. Державна архітектурно-будівельна інспекція видала дозвіл на реконструкцію першої з будівель депо, повідомив директор компанії Lem Station Михайло Лемак.

 

Фото CHAPLINSKY VLOG

 

Михайло Лемак зазначив, що перша черга реконструкції розпочнеться 15 жовтня, і має бути завершена до кінця 2021 року. Загалом проєкт Lem Station планують втілити за 2-3 роки.

 

Фото www.facebook.com/lemstatn

 

«Реконструкція розпочнеться з будівлі, де колись розміщувався медпункт та ремонтні цехи. у ній буде розташований коворкінг,  кімнати для ділових зустрічей, стартап-інкубатори і невеличке кафе для  потреб резидентів цього простору. Ми орієнтуємося на «креативних професіоналів» – людей, які мають ідеї в сфері креативних індустрій і прагнуть перетворити  їх на продукти чи сервіси. Будемо допомагати цим молодим людям, командам перетворювати такі ідеї у проєкти з доданою вартістю», – сказав Михайло Лемак у коментарі «Z».

 

За його словами, у межах першої черги реконструкції також буде  влаштовано громадський простір поруч із будівлею зі сторони вул. Героїв Мадану. Там демонтують огорожу для проходу з Lem Station на вул. Героїв Майдану.

 

Фото http://lemstation.com

 

«Буде облаштовано тихий сквер та серпантин, щоб усі, у тому числі і маломобільні люди, могли спускатися схилом. Також буде влаштована велодоріжка, щоб можна було їхати з вул. Героїв Майдану до студентського парку на пряму», – розповів Михайло Лемак.

 

За його словами, другу чергу реконструкції території старого трамвайного депо планують розпочати на початку 2021 року.

 

 

Фото http://lemstation.com

 

«Буде реконструкція двох ангарів – центрального та того, що праворуч. Центральний ангар має стати місцем для спілкування та обміну ідеями. У ньому будуть зона для проведення презентацій, панельних дискусій та майстер-класів, зона для експозицій, невеличкий медіа-хаб з можливістю виходу у прямі ефіри, невеличка зона з їжею та дитяча зона. Можна буде прийти з  перехрестя Вітовського-Сахарова, пройти через центральний ангар, вийти на внутрішнє подвір’я, пройти через сусідній пасаж, вийти  у сквер позаду депо і перейти до Парку культури чи Стрийського парку, не йдучи вул. Героїв Майдану. Буде створюватися відчуття живої творчої вулиці», – розповів директор компанії Lem Station.

 

Він додав, що у правому ангарі влаштують концертний зал на близько 400 посадкових місць, а в задній частині будівлі – мейкер-спейс, простір для людей, яким потрібно чи для стартапу, чи для певного творчого проєкту виготовити прототипи за допомогою ЗD принтера та іншим інструментів.

 

Також наступного року площа на території старого трамвайного депо, яку зараз використовують для паркування, перетвориться на громадський простір.

 

Фото Chaplinsky vlog

 

 «Вона має стати відкритою і доступною для усіх: буде інтегрована із трамвайною зупинкою, велодоріжкою. Тут можна буде відпочивати та проводити різноманітні події», – зазначив Михайло Лемак.

 

Фото Chaplinsky vlog

 

Зону паркування на території Lem Station влаштують у межах третьої черги реконструкції на території довкола будівлі компресорної станції. Саму ж будівлю перетворять на арт-центр.

 

Фото Chaplinsky vlog

 

Нагадаємо, у липні 2017 року Львівська міськрада оголосила інвестиційний конкурс на ревіталізацію старого трамвайного депо. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Лем Стейшн», власниками якого є співзасновник ІТ-компанії N-iX Дмитро Косарєв, підприємець Олег Мацех, ресторатор та співвласник Kumpel Group Марк Зархін, співзасновник ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей, власник готелю «Леополіс» Тарас Добрянський та представник фінської інвестиційної компанії K.Hartwall Invest Олег Дрінь. У січні 2020 року виконком ЛМР видав компанії містобудівні умови та обмеження на реконструкцію першої черги трамвайного депо.

 

08.10.2020

До теми

Нобель з медицини – за дослідження гепатиту С
Завдяки трьом ученим ми можемо виявляти та лікувати смертельну хворобу печінки.
08.10.20 | | Наука
Поєдналися знову
Мирослав МАРИНОВИЧ
У Книзі Буття новий запис: 3 жовтня 2020 року відійшла у вічність Раїса Панасівна Руденко. Кажуть, перед смертю марила, розмовляла з Миколою Даниловичем. І вже їх більше ніхто і ніщо не роз’єднає, далі в них – вічність.
06.10.20 | | Україна
Львівській опері – 120
У святковому концерті взяли участь запрошені виконавці: солісти Національної опери України Валентин Дитюк (тенор) та Сергій Магера (бас), запрошена солістка Метрополітен-опера і Паризької опери Ольга Кульчинська (сопрано) та українська диригентка Оксана Линів, яка з успіхом виступає на провідних європейських сценах.
05.10.20 | | Штука
Гасять всі
Юрко ТИМЧУК
Часто, аби понизити температуру довкілля, вогнегасник треба використати не за прямим призначенням, а як ударний інструмент по тій частині тіла, де є рот.
05.10.20 | | Україна
Куди поспішає людина
Андрій Бондар
Розумію, що світ швидкий і динамічний, що інформації настільки багато, що знехтувати нею не можна. Але не можу зрозуміти в сучасній людині однієї речі: куди саме вона поспішає .
05.10.20 | | Дискурси
Led Zeppelin III – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Своїм третім альбомом Led Zeppelin довели, що остаточно завоювали світ, захопили його блюзовим і фолковим духом
05.10.20 | | Минуле
І людиноподібні дражняться
Грайливо дражнять одне одного і шимпанзе, і горили, й інші гомініди.
04.10.20 | | Наука
У теорії темної матерії виявили істотну прогалину
Вчені створили точну мапу розподілу темної матерії у трьох галактичних кластерах і виявили, що вона не узгоджується із теоретичними моделями.
04.10.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.