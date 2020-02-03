В історичній будівлі у Бібрці створять “Кімнату бургомістра”.


У будинку колишнього спротивного товариства «Сокіл» у Бібрці, що на Львівщині, хочуть створити «кімнату бургомістра». Мікропроєкт команди волонтерів БФ “Спадщина.UA”, яка майже рік займається ревіталізацією цієї пам’ятки архітектури у містечку Бібрка на Львівщині, став потенційним переможцем щорічного конкурсу мікропроєктів Львівської обласної ради.

 


 

 

Задекларований кошторис цього мікропроєкту – близько 290 тисяч гривень. 50% суми – внесок Львівської обласної ради, по 25% мають покрити Бібрська міська рада й меценати.

 

За ці гроші кімнаті на другому поверсі вежі – “Кімнаті бургомістра” – планують відреставрувати автентичний віконний блок, підлогу та сходовий марш. У самій кімнаті хочуть розвісити портрети бібрських бургомістрів. У майбутньому в цьому приміщенні змогли б зустрічатися підприємці, урядовці й інші високі гості перспективної Бібрської громади, воно надається і для проведення переговорів, урочистого підписання угод та інших важливих документів.

 

 

Кімната має велике панорамне напівкругле вікно, яке виходить на балкон, а посередині – великий старий, але трохи понищений стіл. Саме тому про це приміщення волонтери спершу придумали міф: нібито саме тут колись сидів бібрський бургомістр. А наприкінці грудня координатор проєкту “Сокіл. Перезавантаження”, архітектор і краєзнавець Іван Щурко з’ясував, що його міф може виявитися правдою.

 

 

“Наприкінці грудня, досліджуючи один з архівів про польське минуле Бібрки, я з’ясував, що ця легенда має історичне підґрунтя. 1906 року в Бібрці почали будувати два історичні будинки – повітову лікарню та будинок “Сокола”. Одним із тих, хто будував шпиталь, був лікар Тадеуш Ґабришевський. Виявляється, приблизно у 1909-1911 роках він був бургомістром і водночас очолював “Сокіл”. Тож цілком міг сидіти саме у цій кімнаті за великим автентичним столом”, – розповів Іван Щурко.

 

Усі фото: facebook.com/sokilsokol

 

За радянського часу в історичній будівлі бібрського “Сокола” був спортзал, народний дім, кінотеатр, з початку 2000-х років вона ставала все більше закинутою. Від березня 2019-го Бібрська ОТГ передала будинок у некомерційну оренду БФ “Спадщина.UA”. За рік у межах проєкту “Сокіл.Перезавантаження” волонтерам вдалося провести в “Соколі” кілька толок, перебілити лекторій на першому поверсі, замінити вікна. Тут відбулися десятки мистецьких, благодійних та громадських заходів. У планах – перетворити будинок “Сокола” на мультифункціональний культурний простір.

 

Для довідки:

 

Минулого тижня Конкурсна рада з питань реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив затвердила 1111 потенційних переможців конкурсу в рамках Програми проєктів місцевих ініціатив у Львівській області.

 

Загалом на конкурс – 2020 було подано 2609 заявок, з них 2170 – зареєстровано. Загальна сума з обласного бюджету на реалізацію 1111 проєктів – 134,4 млн грн. Загальна їх вартість – 295,3 млн грн, а небюджетний внесок – 75,5 млн грн.

 

Найбільше коштів із 134,4 млн грн спрямують на пріоритет «Освіта»: з 758 зареєстрованих проєктів – експертами підтримано 372; на пріоритет «Інші пріоритети»: з 396 – потенційними переможцями стали 198 проєкти; на пріоритет «Культура»: з 347 – потенційними переможцями стали 169 проєктів.

 

Тепер потенційні переможці до 17:00 14 лютого 2020 року мають подати рішення органів місцевого самоврядування про забезпечення бюджетного співфінасування у розрізі проєктів до Львівської облради.

 

Ті заявники, які не підтвердять бюджетне співфінансування, автоматично вибувають із переліку потенційних переможців, звільняючи місце наступному проєкту за рейтингом у цьому ж пріоритеті Програми.

Після того, як усі надішлють рішення, відбудеться засідання Конкурсної ради, де затвердять перелік переможців.

 

03.02.2020

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