В історичній будівлі у Бібрці створять “Кімнату бургомістра”.



У будинку колишнього спротивного товариства «Сокіл» у Бібрці, що на Львівщині, хочуть створити «кімнату бургомістра». Мікропроєкт команди волонтерів БФ “Спадщина.UA”, яка майже рік займається ревіталізацією цієї пам’ятки архітектури у містечку Бібрка на Львівщині, став потенційним переможцем щорічного конкурсу мікропроєктів Львівської обласної ради.





Задекларований кошторис цього мікропроєкту – близько 290 тисяч гривень. 50% суми – внесок Львівської обласної ради, по 25% мають покрити Бібрська міська рада й меценати.

За ці гроші кімнаті на другому поверсі вежі – “Кімнаті бургомістра” – планують відреставрувати автентичний віконний блок, підлогу та сходовий марш. У самій кімнаті хочуть розвісити портрети бібрських бургомістрів. У майбутньому в цьому приміщенні змогли б зустрічатися підприємці, урядовці й інші високі гості перспективної Бібрської громади, воно надається і для проведення переговорів, урочистого підписання угод та інших важливих документів.

Кімната має велике панорамне напівкругле вікно, яке виходить на балкон, а посередині – великий старий, але трохи понищений стіл. Саме тому про це приміщення волонтери спершу придумали міф: нібито саме тут колись сидів бібрський бургомістр. А наприкінці грудня координатор проєкту “Сокіл. Перезавантаження”, архітектор і краєзнавець Іван Щурко з’ясував, що його міф може виявитися правдою.

“Наприкінці грудня, досліджуючи один з архівів про польське минуле Бібрки, я з’ясував, що ця легенда має історичне підґрунтя. 1906 року в Бібрці почали будувати два історичні будинки – повітову лікарню та будинок “Сокола”. Одним із тих, хто будував шпиталь, був лікар Тадеуш Ґабришевський. Виявляється, приблизно у 1909-1911 роках він був бургомістром і водночас очолював “Сокіл”. Тож цілком міг сидіти саме у цій кімнаті за великим автентичним столом”, – розповів Іван Щурко.

Усі фото: facebook.com/sokilsokol

За радянського часу в історичній будівлі бібрського “Сокола” був спортзал, народний дім, кінотеатр, з початку 2000-х років вона ставала все більше закинутою. Від березня 2019-го Бібрська ОТГ передала будинок у некомерційну оренду БФ “Спадщина.UA”. За рік у межах проєкту “Сокіл.Перезавантаження” волонтерам вдалося провести в “Соколі” кілька толок, перебілити лекторій на першому поверсі, замінити вікна. Тут відбулися десятки мистецьких, благодійних та громадських заходів. У планах – перетворити будинок “Сокола” на мультифункціональний культурний простір.