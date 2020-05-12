Львів і Тернопіль долучаться до акції #стопкультурнийкарантин.



Сьогодні, 12 квітня, понад 10 українських міст об’єднаються під гештегом #стопкультурнийкарантин. Київ, Львів, Одеса, Харків, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Ужгород, Запоріжжя й інші міста від 22:00 і до опівночі яскраво засвітять по кілька місць у кожному місті.

У Львові до акції залучать п’ять локацій: «Арену Львів», ТВК «Південний», клуби «Малевич» і !FESTrepublic, а також площу біля головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка. У Тернополі – Театральний майдан. Професійні світлорежисери скерують із цих місць сотні світлових променів від землі до неба. У такий спосіб організатори акції хочуть привернути увагу влади й суспільства до креативних індустрій і видовищних заходів – галузей культури, мистецтва, розваг, організації масових подій, які за час двомісячного карантину зазнали значних фінансових втрат. Держава фактично ігнорує їх замість того, щоб почати діалог щодо можливого сценарію виходу з карантину.

«В уряду не існує сценарію для нас, для понад 250 000 осіб – артистів, акторів, музикантів, балетмейстерів, організаторів заходів, кінотеатрів, івент агенцій, технічного персоналу світла, звуку та сцени, декораторів, квиткових операторів. У нашій галузі – сотні спеціалізацій та професій, без яких годі уявити сучасне культурне життя країни сьогодні», – йдеться в офіційному листі організаторів акції.

Саме тому культурна індустрія вирішила об’єднатися, щоби звернути на себе увагу. Тож 12 травня о 22:00 на знакових локаціях українських міст увімкнуть промені світла, спрямовані в небо. Головний меседж мирної акції: «Побачте нас! Почуйте нас! Дайте можливість працювати, поговоріть з нами про те, як спільно розробити план виходу з карантину та відродити багатогранну культурну сферу України!»