У Львові відкрили криницю на оновленій площі Коліївщини для розвитку добросусідства.

 

У Львові сьогодні, 12 вересня, відкрили оновлену площу в історичній єврейській дільниці: на площі Коліївщини запрацювала відновлена криниця-фонтан, що є символом визнання спільного минулого задля гармонійного співжиття та розвитку у Львівській об’єднаній територіальній громаді, повідомив кореспондент «Збруча».

 

 

Проєкт ревіталізації площі Коліївщини був започаткований у 2018 році, і став виразом синергії людей доброї волі для спільного майбутнього цивілізованого європейського міста.

 

Потрібно сказати, що у середині XIX століття криниця на цьому місці була місцем зустрічей єврейської громади, місцем сусідським та одухотвореним. Абсолютна більшість людей, як приходили сюди, творили це добросусідське середовище, не пережили Другу світову війну. Оновлена криниця у центрі площі з іменами львів’ян та львів’янок, які мешкали довкола площі з кінця ХІХ століття до Другої світової війни, виведених по цямрині ідешем, українською та польською мовами, сьогодні забила живим ключем води. Оновлена криниця на місці пам’яті підкреслює сучасне розуміння того, що місто та добробут у ньому творять усі його мешканці. Відкриття оновленої площі засвідчило саме таке розуміння складних і болючих сторінок спільної історії багатоетнічного Львова.

 

 

Проєкт «ReHERIT: Cпільна відповідальність за спільну спадщину» відбувався одночасно у Львові та Умані. Спільним для них було осмислення багатоетнічного, мультикультурного історичного середовища та вихід на сучасне трактування спільної спадщини у громадському середовищі сучасного міста.

 

 

У Львові, окрім туристичного ознакування та глибинної роботи з гідами для об'єктивного представлення життя єврейської громади Львова у минулому, проєкт мав на меті реновацію та переосмислення місця, яке було осердям громади. Його реалізували фахівці управління охорони історичного седовища Львівської міськради, Центру міської історії, аріхетрурного бюро «Рутенія», представники громадськи організацій єврейської громади та багато інших.

 

«Для нашого міста важливі люди, важливе порозуміння, і важлива співпраця. Це - простір сусідів. Сюди приходять люди різних національностей та культур, і почуваються комфортно», - зазначив на відкритті міський голова Андрій Садовий.

 

Відкриття оновленої площі співпало з початком Днів єврейської спадщини, які проходять під гаслом «Діалогу». Саме на цьому наголосив президент ЛОА «Бней-Бріт «Леополіс» Михайло Плєсков: «Саме діалог між людими різних національностей, культур та релігій – це краща запорука для взаєморозуміння. Ми дуже вдячі міській владі Львова, проєкту «ReHERIT» і усім людям, які були залучені до цього. Сподіваюся, що ця площа стане ще однією перлиною у нашому прекрасному місті», - сказав він.

 

 

Головний рабин Львова та Західної України Мордехай Шломо Болд, дякуючи творцям проєкту та владі міста за його підтримку, зазначив, що Львів сьогодні є одним з найкращим міст у світі, оскільки саме тут творці здатні реалізовувати такі проєкти, котрі допомагають сучасникам подолати перепони складного минулого та будувати сьогодення.

 

Представники єврейської громади Львова подякували креаторам проєкту та представникам влади міста за небайдужість, професіоналізм та намір розвивати добросусідство у Львівській громаді, як практику, що здатна надихати для наслідування.

 

Зазачимо, вартість виконаних робіт на площі Коліївщини склала 3,2 мільйона гривень. Їх виконували частково за кошти з міського бюджету, а також за грантові кошти ЄС.

 

Фото facebook.com/hrystyna.protsak

12.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Вперше: зразки марсіанської породи для повернення на Землю
Марсохід НАСА «Perseverance» отримав перший в історії зразок породи Марсу, який доставлять на Землю для аналізу.
11.09.21 | | Наука
Повість чудових літ: 1968 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: YIP, 1% Free, вбивство Мартіна Лютера Кінґа, молодіжна революція в Парижі, Празька весна, Піґасус, комуни на ранчо
11.09.21 | | Минуле
Посеред полів Воєводини
Нікодем Щиґловський
Русинська мова все ще лунає на вулицях цього містечка. Русинською погукують діти, що женуть на роверах у бік каналу Дунай-Тиса-Дунай, нею розмовляють господині на базарі. Звучить дуже цікаво і ... знайомо.
11.09.21 | | Галичина
Чи потрібні Європі власні збройні сили?
Максим МУЛЯР
Виведення військ США з Афганістану, захоплення Кабулу талібами, хаос на летовищі ім. Хаміда Карзая – все це змусило ЄУ вкотре заговорити про створення власних збройних сил. Досі такі ініціативи далі розмов не просувалися.
10.09.21 | | У світі
Невідомий замок Городка
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Літопис однієї археологічної експедиції: в Городку над Смотричем знайшли невідомий замок та актуалізували герб міста.
09.09.21 | | Галичина
Ваґю стейк із 3D-принтера
Японські учені в лабораторії створили яловичину зі структурою ваґю.
09.09.21 | | Наука
John Lennon «Imagine» - 50 років
Ілько ЛЕМКО
Другий сольник Джона Леннона вийшов 9 вересня 1971 року в США і лише 8 жовтня у Великий Британії і мав шалений успіх, досягнувши першого місця в чартах практично усього світу.  Він вважається одним із найкращих альбомів Джона Леннона. У Львові його сприйняли трохи нижче
09.09.21 | | Минуле
Деукраїнізація Сяніцького повіту. II.
Тарас Радь
До сумних роковин виселення українців із Закерзоння – заключна частина дослідження про історію деукраїнізації Сяніччини
08.09.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.