У Львові відкрили криницю на оновленій площі Коліївщини для розвитку добросусідства.

У Львові сьогодні, 12 вересня, відкрили оновлену площу в історичній єврейській дільниці: на площі Коліївщини запрацювала відновлена криниця-фонтан, що є символом визнання спільного минулого задля гармонійного співжиття та розвитку у Львівській об’єднаній територіальній громаді, повідомив кореспондент «Збруча».

Проєкт ревіталізації площі Коліївщини був започаткований у 2018 році, і став виразом синергії людей доброї волі для спільного майбутнього цивілізованого європейського міста.

Потрібно сказати, що у середині XIX століття криниця на цьому місці була місцем зустрічей єврейської громади, місцем сусідським та одухотвореним. Абсолютна більшість людей, як приходили сюди, творили це добросусідське середовище, не пережили Другу світову війну. Оновлена криниця у центрі площі з іменами львів’ян та львів’янок, які мешкали довкола площі з кінця ХІХ століття до Другої світової війни, виведених по цямрині ідешем, українською та польською мовами, сьогодні забила живим ключем води. Оновлена криниця на місці пам’яті підкреслює сучасне розуміння того, що місто та добробут у ньому творять усі його мешканці. Відкриття оновленої площі засвідчило саме таке розуміння складних і болючих сторінок спільної історії багатоетнічного Львова.

Проєкт «ReHERIT: Cпільна відповідальність за спільну спадщину» відбувався одночасно у Львові та Умані. Спільним для них було осмислення багатоетнічного, мультикультурного історичного середовища та вихід на сучасне трактування спільної спадщини у громадському середовищі сучасного міста.

У Львові, окрім туристичного ознакування та глибинної роботи з гідами для об'єктивного представлення життя єврейської громади Львова у минулому, проєкт мав на меті реновацію та переосмислення місця, яке було осердям громади. Його реалізували фахівці управління охорони історичного седовища Львівської міськради, Центру міської історії, аріхетрурного бюро «Рутенія», представники громадськи організацій єврейської громади та багато інших.

«Для нашого міста важливі люди, важливе порозуміння, і важлива співпраця. Це - простір сусідів. Сюди приходять люди різних національностей та культур, і почуваються комфортно», - зазначив на відкритті міський голова Андрій Садовий.

Відкриття оновленої площі співпало з початком Днів єврейської спадщини, які проходять під гаслом «Діалогу». Саме на цьому наголосив президент ЛОА «Бней-Бріт «Леополіс» Михайло Плєсков: «Саме діалог між людими різних національностей, культур та релігій – це краща запорука для взаєморозуміння. Ми дуже вдячі міській владі Львова, проєкту «ReHERIT» і усім людям, які були залучені до цього. Сподіваюся, що ця площа стане ще однією перлиною у нашому прекрасному місті», - сказав він.

Головний рабин Львова та Західної України Мордехай Шломо Болд, дякуючи творцям проєкту та владі міста за його підтримку, зазначив, що Львів сьогодні є одним з найкращим міст у світі, оскільки саме тут творці здатні реалізовувати такі проєкти, котрі допомагають сучасникам подолати перепони складного минулого та будувати сьогодення.

Представники єврейської громади Львова подякували креаторам проєкту та представникам влади міста за небайдужість, професіоналізм та намір розвивати добросусідство у Львівській громаді, як практику, що здатна надихати для наслідування.

Зазачимо, вартість виконаних робіт на площі Коліївщини склала 3,2 мільйона гривень. Їх виконували частково за кошти з міського бюджету, а також за грантові кошти ЄС.

Фото facebook.com/hrystyna.protsak