Репрезентовано звинувачення проти компанії Трампа.

Самого експрезидента інкримінація поки що не стосується, але може ускладнити йому політичне життя.

 

 

Велике журі нью-йоркського району Мангеттен репрезентувало в середу, 30 червня, кримінальні звинувачення проти компанії експрезидента США Дональда Трампа – Trump Organization, і її фінансового директора Аллена Вайссельберґа (Allen Weisselberg). Про це з покликом на джерела в прокуратурі Нью-Йорка повідомила інформаційна аґенція Reuters. Деталі звинувачень, за даними аґенції, будуть розкриті на судовому засіданні згодом.

 

Вайссельберґ незабаром повинен з'явиться в офіс окружного мангеттенського прокурора Сайруса Венса (Cyrus Vance), а згодом постати перед суддею штату і вислухати висунуті проти нього звинувачення. Зачитування звинувачень, відзначає стане першим результатом розслідування, розпочатого щодо Trump Organization, і значним поступом у цьому розгляді.

 

Адвокати Вайссельберґа і компанії Трампа поки що утримуються від будь-яких коментарів. Раніше ж повідомлялося, що фінансовому директору і Trump Organization будуть висунуті звинувачення в порушенні податкового законодавства під час фінансового заохочення співробітників компанії. Вайссельберґ, як повідомив цього тижня телеканал CNN, раніше відмовлявся співпрацювати зі слідством, яке домагається від нього надання свідчень в рамках розслідування. Утім багато експертів висловлюють переконання, що після висунення звинувачень фіндиректор змінить свою позицію.

 

Нагадаємо, що в лютому Венс отримав доступ до інформації про податкові відрахування експрезидента і Trump Organization. Трамп протягом кількох років безуспішно намагався через суд припинити початий Венсом розгляд. Політичні опоненти Трампа ще з часів президентської гонки 2016 року в США вимагають від нього опублікувати податкові декларації. Трамп під різними приводами відмовлявся це зробити.

 

Загалом справа почалася зі спроб з’ясувати ролі, яку міг грати Трамп у виплаті грошей за мовчання жінкам, котрі вступали в минулому в інтимний зв'язок з ним. Окрім того, розгляд стосується евентуальних порушень, допущених його компанією в податковій і банківській сферах.

 

Очікується, що цього тижня самому Трампові не буде висунуто звинувачень, як повідомив його адвокат Reuters. Хоча прокурори мають намір продовжувати своє розслідування й щодо експрезидента. У будь-якому випадку справа здатна суттєво ускладнити політичне майбутнє Трампа, котрий щонайменше готується взяти реванш на президентських виборах 2024 року.

01.07.2021

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