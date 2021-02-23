Верховний суд не дозволив Трампові приховати свої податкові декларації від прокуратури.

Сам експрезидент назвав це рішення «полюванням на відьом».

 

Сайрус Венс

 

Верховний суд США відхилив клопотання колишнього американського президента Дональда Трампа, котрий намагався не допустити передачі своїх податкових декларацій за вісім років окружному прокуророві Мангеттена Сайрусові Венсу (Cyrus Vance). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву, опубліковану в електронній базі суду.

 

«Клопотання про припинення провадження у справі відхилено», ­– йдеться в документі. Таким чином Верховний суд підтримав рішення апеляційного суду другого округу США, який ще в жовтні минулого року не став заважати передачі податкових декларацій Трампа прокуророві. Адвокати Трампа наполягали на тому, що прокурор-демократ намагається отримати відомості про податкові відрахування експрезидента США «зі злим умислом або з метою переслідування».

 

Відтак компанія Mazars USA, яка довгий час займалася бухгалтерською звітністю Трампа (до його обрання в 2016 році президентом США), буде змушена передати прокуратурі Мангеттена інформацію про фінансові операції експрезидента.

 

Прокурор Сайрус Венс віддавна домагається доступу до фінансових документів колишнього президента за 2011-2018 роки. Перед президентськими виборами Трамп, всупереч традиції, не опублікував своїх податкових декларацій, покликаючись на те, що закон не зобов'язує його це робити.

 

Венс спочатку розслідував можливі порушення під час виплати грошей за мовчання порноакторці Стефані Кліффорд (Stephanie Clifford), відомій під псевдом Стормі Деніелс (Stormy Daniels), і колишній моделі Playboy Карен Макдуґал (Karen McDougal). Раніше вони заявляли про інтимний зв'язок з Трампом. Згодом прокурор заявив, що розслідування набуло ширшого характеру й пов'язане з підозрами в шахрайстві і фальшуванні документів.

 

Сам Дональд Трамп назвав рішення Верховного суду «полюванням на відьом». «Це розслідування – продовження найбільшою політичною полювання на відьом в нашій країні. Верховний суд ніколи не повинен був дозволяти цього, але він це зробив», – йдеться в заяві Трампа, поширеній його офісом. На думку експрезидента, його політичні опоненти намагаються отримати доступ до всієї інформації про його фінансові операції, сподіваючись знайти якісь компрометуючі факти, але при цьому самі не знають, що саме шукають. Трамп вважає, що така практика переслідування політичних опонентів з використанням судових інструментів завдає шкоди демократії в Сполучених Штатах.

23.02.2021

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