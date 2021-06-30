Росія вчинила провокацію проти нідерландського бойового судна.

Винищувачі ВПС РФ небезпечно наближалися до фрегата Evertsen в нейтральних водах Чорного моря.

Російські військові літаки в Чорному морі загрожували безпеці фрегата Evertsen нідерландського ВМФ. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Міністерства оборони Нідерландів. Це сталося наступного дня після інциденту з британським есмінцем HMS Defender.

«Російські винищувачі небезпечно наближалися до фрегата військово-морського флоту Нідерландів Evertsen в нейтральних водах Чорного моря і влаштували імітацію атак на судно», – заявило Міністерство оборони Нідерландів у вівторок, 29 червня. При цьому в міністерстві наголошують, що фрегат перебував за межами навіть тих вод, які Росія помилково вважає своїми після незаконної окупації Криму.

Міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевельд-Схаутен (Ank Bijleveld-Schouten) назвала дії Росії «безвідповідальними». «У Evertsen є повне право плисти там. Тож немає жодного виправдання таким аґресивним діям, які збільшують ймовірність інцидентів», – підкреслила керівниця нідерландського військового відомства. За її словами, Амстердам має намір обговорити ситуацію з Москвою на дипломатичному рівні.

Міноборони РФ, своєю чергою, заявило, що відправило винищувачі назустріч фрегату після того, як виникла підозра, що судно наближається до вод, які Росія вважає своїми. «У повітря зі складу чергових сил були підняті винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24, які здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів», – йдеться в заяві російського військового відомства.

За інформацією Міністерства оборони Нідерландів, Evertsen виконував патрулювання разом з британськими кораблями. Інцидент трапився за 14 морських миль від Криму, тоді як Росія зараховує (помилково) до своїх територіальних вод 12-мильну зону. Міжнародна ж спільнота жодним чином не визнає суверенітету Росії над цими водами і вважає їх українськими.