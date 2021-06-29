Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск ВККС.

Верховна Рада України ухвалила закон про формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів із ключовою роллю міжнародних експертів.



﻿Законопроєкт 3711-д в цілому підтримали 293 народних депутати, повідомляє фундація DEJURE. За поправку №453, яка надає міжнародним експертам вирішальний голос у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів, проголосували 255 народних депутатів.

Проєкт передбачає, що конкурсна комісія відбору членів ВККС складатиметься із шести членів: троє – чинні судді або судді у відставці, ще троє – незалежні міжнародні експерти. Поправка №453, проголосована 29 червня, встановлює, що голос міжнародних експертів матиме вирішальну роль за умови, якщо голоси конкурсної комісії щодо певного кандидата розділяться.



Водночас, народні депутати не підтримали поправок №197, №200, за якими рішення про фінальний склад ВККС могла б ухвалювати конкурсна комісія без участі нереформованої Вищої ради правосуддя.



“Ми вітаємо рішення народних депутатів наділити незалежних міжнародних експертів вирішальним голосом при відборі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Лише так ми зможемо нівелювати вплив суддівської мафії на добір на понад 2000 вакантних посад суддів. Разом з тим, у законопроєкті все ж залишається простір для маніпулювання з боку корумпованої ВРП. Згідно із законопроєктом, конкурсна комісія зобов'язана подати 32 кандидати до ВККС на розгляд ВРП, а та – обрати 16 членів ВККС. Очевидно, що корумпована і нереформована ВРП обере до ВККС найлояльніших кандидатів, а не найдостойніших. Задача реформувати ВРП – так само, із вирішальною роллю міжнародних експертів – стає надзвичайно важливою для життєдайності судової реформи”, – прокоментував голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Раніше посольства США та ЄС закликали змінити текст законопроєкту №3711-д та віддати міжнародним експертам вирішальну роль у формуванні Вищої кваліфкомісії суддів. Про необхідність надання вирішальної ролі міжнародним експертам заявив також голова Венеційської комісії Джанні Букікіо під час приїзду в Київ.