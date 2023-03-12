Пів мільйона ізраїльтян протестували проти судової реформи.

Це найбільша в історії країни акція протесту.

 

 

У суботу ввечері, 11 березня, в Ізраїлі відбулася найбільша в історії країни акція протесту. За даними газета Haaretz, у мітингах проти судової реформи взяли участь 500 тисяч людей.

 

Незважаючи на масовість протестів, демонстрації пройшли без поважних сутичок із поліцією. Щоправда, в Тель-Авіві було затримано кількох протестувальників при спробі заблокувати трасу.

 

Вже 10 тижнів поспіль велика частина населення країни виступає проти реформи, внаслідок якої уряд може отримати право вирішального голосу у виборах суддів та обмежити можливості Верховного суду щодо скасування директив чи законів. На думку опозиції, це означатиме втрату незалежності судів.

 

Обраний у грудні минулого року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вважає, що судова реформа дозволить збалансувати гілки влади. Він висловлює переконання, що головна мета протестувальників – усунути його від влади. Дехто з демонстрантів справді висуває вимоги відставки Нетаньягу, який заступив на посаду голови уряду вже вшосте у своїй політичній кар'єрі. І це попри те, що проти Нетаньягу порушено три кримінальні справи про корупцію.

 

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав відкласти процедуру голосування щодо реформи в Кнесеті й провести міжпартійний діалог. «Демократія Ізраїлю є найвищою цінністю. Незалежний суд – найвища цінність. Захист прав людини – чоловіків і жінок, меншин, збереження унікальної та багатої ізраїльської мозаїки – це найвища цінність», – заявив глава ізраїльської держави.

 

12.03.2023

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