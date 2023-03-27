Судова реформа в Ізраїлі, ймовірно, зупинена.

Це сталося після публічного прохання президента Іцхака Герцога на тлі масових заворушень в країні.

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив керівників коаліції, що призупинить реформу судової системи. Про це у понеділок, 27 березня, передала ізраїльська мовна корпорація Kan. Хоча підтвердження з інших джерел поки що не надходило.

У понеділок, 27 березня, 10.30 за місцевим часом Нетаньягу планував виступити з телезверненням до нації і ймовірно заявити про зупинку реалізації реформи. Проте цей виступ так і не відбувся. Як подає 9 канал ізраїльського телебачення, міністр юстиції Ярів Левін чинить тиск на підконтрольних йому депутатів Кнесету, вимагаючи від них погрожувати Нетаньягу розпуском уряду у разі відмови від продовження реформи судової системи.

Напередодні президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд і парламент зупинити законодавчий процес ухвалення реформи судової системи. «Сьогодні ввечері ми бачили дуже важкі й складні сцени. Я звертаюся до прем'єрміністра, членів уряду та членів коаліції. Заради єдності народу Ізраїлю, заради відповідальності, яку ми несемо, я закликаю вас негайно припинити законодавчий процес», – йдеться у поширеній президентом заяві.

Реформа мала розширити повноваження кабінету міністрів щодо відбору суддів Верховного суду та обмежити повноваження цього судового органу. У разі ухвалення законопроєкту уряд фактично отримував би повний контроль над призначенням суддів. Парламент Ізраїлю 20 лютого схвалив законопроєкт у першому читанні.

Реформа неймовірно збурила ізраїльське суспільство. У країні вже кілька тижнів поспіль проходять акції протесту, масовість яких стала досі небаченою в історії країни. Найпотужніший захід відбувся саме в ніч на понеділок, 27 березня. Біля резиденції прем'єра Нетаньягу відбулися жорсткі сутички демонстрантів з поліцією. Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. На допомогу поліціянтам навіть була змушена прийти армія.

У разі, якщо реформу не буде скасовано протестувальники погрожують провести «Національний тиждень паралічу» – серію демонстрацій та страйків проти реформи, яку критики визнали зазіханням на демократію. Повідомляється, що через страйк вже працює найбільший аеропорт країни Бен-Гуріон. До акції долучилися працівники охорони здоров'я, дитячих установ, а також чиновники та деякі співробітники різних підрозділів Мін'юсту Ізраїлю.